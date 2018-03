Menţiune şi acceptări pentru talentatul artist fotograf Gheorghe Talpoş

Orădeanul nu este la primul Salon la care i-au fost acceptate ori premiate lucrările. Recent, Gheorghe Talpoş a avut acceptate mai multe fotografii la Salonul internațional „11TH NBPC International Salon of Photography 2018” (print & digital)” din India.

La această competiţie au participat 501 autori din 57 de ţări și 6.050 de lucrări. După ordinea secțiunilor, prima fotografie acceptată a fost „Swimmer” la categoria Digital Open Color, iar a doua a fost lucrarea intitulată „Photo Oradea”. Ultima fotografie acceptată în concurs a fost portretul renumitului actor de la Teatrul Regina Maria, Sebastian Lupu.

Dragostea lui Talpoş pentru fotografie s-a născut înainte de Revoluţie. Artistul a început să fotografieze, pe ascuns, în anul 1987 (fără acordul tatălui său), cu un aparat de fotografiat Zenith-E TTL.

„Cu acordul lui am început, în anul 1996, când am primit acel aparat cadou. În anul 2009 am făcut cursul de fotografie cu reputatul fotograf orădean Claudiu Szabo, în cadrul Clubului Fotografic «Nufărul» Oradea. Am fost membru al acestui club până în anul 2017”, ne-a mărturisit artistul.