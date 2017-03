„Mergem să ne jucăm şansa la Baia Mare”

Meciul are loc cu începere de la ora 19:00. Partida pune faţă în faţă ocupantele primelor două locuri ale clasamentului. „Meciul nu este un derby, întrucât echipa băimăreană este favorita certă a întâlnirii. Minaur nu are adversară la ora actuală în Divizia A, prin prisma lotului de jucători şi a bugetului de care dispune. Are un lot din care fac parte jucători care au evoluat în Liga Campionilor, cum sunt Sabău, Mureşan, Mihai Bogdan, internaţionalul Alin Câmpan sau fraţii Alexandru şi Răzvan Farcaş, care au fost ani de zile legitimaţi la echipa noastră.

Noi suntem deocamdată doar 11 jucători de câmp şi doi portari, deoarece Vlad Păunescu este accidentat şi nu a făcut deplasarea. În aceste condiţii, ne va fi foarte greu să emitem pretenţii pe terenul băimărenilor”, ne-a declarat antrenorul CSM Oradea, Sebastian Tudor. Cu toate acestea, tehnicianul orădean afirmă că echipa sa îşi va juca şansa la Baia Mare.

„Noi nu avem ce să pierdem, ne menţinem pe locul secund în clasament, indiferent de rezultat. Vom juca fără presiune, ne dorim să facem un meci reuşit, să practicăm un joc bun. Echipa noastră este singura din serie care a reuşit să câştige un punct în faţa Minaurului în actuala ediţie de campionat, în meciul din tur, disputat la Oradea”, a conchis Sebastian Tudor.