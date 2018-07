Mesajul emoționant al căpitanului Andrei Mandache la despărțirea de CSM: „La Revedere Oradea…”

Mandache a evoluat în timp de șase sezoane pentru CSM, contribuind la promovarea echipei în primul eșalon baschetbalistic (2004/2005), dar și la primele două titluri de campioană a României (2015/2016 și 2017/2018).

Zvonurile potrivit cărora Mandache nu va mai continua la Oradea au devenit certitudine, iar baschetbalistul a transmis un mesaj emoționant pe pagina personală de Facebook.

„Datorita faptului că am fost copleșit de emoții pentru că am câștigat cel de-al doilea titlu de campion,nu mi-am găsit cuvintele să scriu câteva rânduri in toată această perioadă.Acum consider ca este momentul potrivit sa adresez câteva gânduri de mulțumire celor care mi-au fost alaturi in această călătorie.As dori sa încep prin a preciza că acest sezon va rămâne în amintire ca cel mai greu an din cariera mea,din motive psihice și fizice pe care le-am comunicat întotdeauna și cărora le-am căutat raspuns/soluții de fiecare data.Ultimile 3 luni au fost detașat cele mai grele pentru că am presimțit că urmează o schimbare majora,care nu de mult a devenit realitate.

Acum 3 săptămâni am avut o întâlnire cu domnul Serban Sere care mi-a comunicat oficial că nu mai putem continua colaborarea;as dori sa ii mulțumesc în primul rând pentru că și-a găsit timpul necesar pentru a-mi comunica fata in fata acest lucru,dar și pentru că mi-a demonstrat încă odată că pe lângă faptul că este un președinte care tine la jucătorii lui este și un OM cu un caracter puternic,care m-a respectat atât pe mine cât și munca mea depusa in cadrul echipei.

Visul de a mă întoarce în Oradea,echipa cu care m-am lansat in liga națională a devenit realitate datorita acestui om minunat,care a căutat soluții in repetate rânduri de a mă duce înapoi.Din păcate orice inceput are și un sfârșit,sau orice vis frumos se termină mai repede decât ne dorim noi să se întâmple.

Pentru că mă simt dator moral macar cu o explicatie fata de oamenii minunati pe care i-am întâlnit în acest oraș,fata de toti fanii, suporterii….LEII ROSI, care m-au impresionat meci de meci,care au fost întotdeauna al-6-lea jucător de pe teren și pentru că m-au ajutat sa îmi găsesc forța necesară pentru a lupta până la ultima secunda din meci,voi scrie aici câteva rânduri care sper sa va raspunda măcar la o parte din curiozități.Imi doresc sa precizez că dorința mea de a rămâne a fost extraordinar de mare și că mi-am exprimat-o in repetate rânduri,ba chiar gandidu-ma să îmi inchei cariera Oradea.Eu consider că mă cunosc destul de bine și știu că sunt un jucător vocal și expresiv dar de cealaltă parte extrem de muncitor.Nu îmi place să mă laud,prefer sa o facă alții treabă asta,dar încep să citesc fel și fel de discuții și mi-aș dori sa se prezinte realitatea,nu bârfele răutăcioase.Fiecare are dreptul la părerea lui și la propria alegere;prin urmare din diferite motive clubul/conducerea/ antrenorul….tot stafful mai mult sau mai puțin au hotărât să renunțe la mine,cert este că în acest sezon eu nu mă mai încadram in planurile lor și nu are legătură cu partea financiară pentru că Oradea este singura echipa din tara pentru care am fost dispus mereu să renunț la pretentii deoarece am considerat că sunt acasă!Imi pare rău că trebuie sa mă despart de voi,de oraș dar vreau și cred că Dumnezeu are un plan mai bun pentru mine și familia mea.

Doresc să mulțumesc în primul rând lui Dumnezeu că m-a ținut sănătos și că m-a ajutat sa merg mai departe,minunatei mele familii care mă susține necondiționat și mă urmează cu dragoste și pasiune,fără ei nu as fi fost aici.;domnului Serban Sere care a crezut în mine și mi-a oferit confortul necesar pentru ca eu și familia mea sa ne simțim minunat,agentului meu Catalin Voiculescu care îmi supravegheaza fiecare pas cu mare atentie.Tot respectul meu îl dedic colegilor mei de echipa,staf-ului tehnic,medical,au fost 3 ani minunati alaturi de voi,interesanti plini de urcușuri și coborâșuri,dar de fiecare dată împreună am reușit să găsim calea câștigătoare pentru a obține aceste rezultate istorice.

Milioane de mulțumiri oamenilor frumoși pe care i-am cunoscut,suporterilor care au trăit cu sufletul la gură fiecare acțiune din teren.Va mulțumesc din suflet că deși trecuseră 10 ani de la ultimul meu meci în culorile CSM-ului,ne-ați primit cu brațele deschise,pline de căldură atât pe mine cât și pe familia mea,pentru susținerea acorda in tot acești ani și pentru aprecierea arătată fata de munca depusa in toată această perioadă.FAMILIA CSM ESTE MAI PUTERNICA SI COMPLETA IMPREUNA CU VOI!!! 💪🏻 🔝 ⚪️ 🏀 🔵 🏀 🔴 🏀 💯

In ultimul rând doresc sa ii mulțumesc profesorului Cristi Achim pentru că nu de puține ori a văzut în mine un capitan.Va țin pumnii să se întâmple totul așa cum va doriti,multă sănătate.

Am avut multe de învățat alături de voi și vă mulțumesc pentru aceasta frumoasa călătorie.

Bafta multă în noul sezon și BCL.Sa dea Domnul sa fie totul așa cum va doriti!!!

Va pup și va iubesc enorm. 💯 🏀 ❤️Oradea va rămâne veșnic a doua mea casa”