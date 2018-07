Mesajul Laurei Codruța Kovesi după revocare: „Corupția poate fi învinsă, nu abandonați”

Redăm integral declaraţia Laurei Codruța Kovesi dată în contextul în care a fost revocată de la şefia DNA:

„Buna ziua tuturor!

După cum știți, președintele a remis decretul de revocare, așadar mandatul meu încetează începând de astăzi. Am fost procuror șef al DNA timp de 5 ani și tot ce am realizat sau nu am realizat am consemnat într-un raport care va fi difuzat în scurt timp.

În ce privește revocarea, vă reamintesc că propunerea de revocare nu a întrunit condițiile preăzute de lege. Motivele invocate de ministrul Justiției sunt în parte nereale sau neîntemeiate. Decretul lui Iohannis lasă un mare semn de întrebare. Va exista o subordonare a procurorilor subordonați ministrului Justiției?

Despre mine vă pot spune ca am luat act de decretul de revocare, începând de azi nu voi mai lucra ăn DNA. Voi rămane procuror.

Aș dori să adresez un mesaj tuturor colegilor mei și tuturor procurorilor din Ministerul Public cu care am lucrat timp de 6 ani ca procuror general:

Vă mulțumesc tuturor pentru profesionalism, curaj și rezistența de care ai dat dovadă. Vă mulțumesc că ați mers înainte indiferent cât de umiliți și atacați am fost, târâți în noroi. Cu toții știm că DNA a demonstrat că legea e egală pentru toți și nimeni nu e prea puternic pentru a se sustrage din fața legii.

Dragi colegi, ce am reușit să demonstrăm, în primul rând, a fost că instituțiile sunt eficiente, dar mai ales că da, corupția poate fi înfrântă.

Episodul de azi nu e o înfrângere. Modul în care lucrează ne arată că vor protecție pentru trecut, prezent și viitor. Vă spun că nimic nu poate fi pus în balanță față de continuarea acestei lupte pentru că e una de apărare a societății de infractori periculoși. Sistemul judiciar trece printr-un moment dificil. Am văzut cu toții ce rămâne din Codurile Penale. E de bun simț să observăm că voința politică e pentru blocarea justiției.

Independența procurorilor e o valoare incouptibilă. DNA e o instituție matură, incruptibilă, așa că, dragi colegi, nu abandonați, continuați să vă faceți treaba și nu abandonați.

Le mulțumesc tuturor celor care ne-au susținut în activitate, tuturor partenerilor din țară și din străinătate.

În final am un mesaj pentru cetățenii României: Corupția poate fi învinsă, nu abandonați”.

„Și vouă vă mulțumesc”, le-a spus Kovesi jurnaliștilor care au aplaudat-o.