Micovschi a schimbat echipa în Italia

După patru ani petrecuţi la juniorii şi echipa Primavera a clubului Genoa, Micovschi a fost împrumutat pentru un sezon la formaţia Avellino Calcio.

„A sosit timpul să-mi încep cariera la seniori şi alegerea mea a fost Avellino Calcio. Mă aşteaptă un an de muncă şi sacrificiu, dar sunt hotărât să dau totul pentru noua mea echipă şi să mă întorc la Genoa mult mai puternic, pregătit pentru visul de a juca in Serie A”, este mesajul lui Claudiu, plecat la Genoa de la Luceafărul Oradea.

Mutarea a fost confirmată şi de Cătălin Sărmăşan, agentul FIFA care îl reprezintă pe jucător: „Claudiu Micovschi începe o nouă aventură a carierei, de data aceasta la seniori. Internaţionalul român a fost imprumutat de Genoa pentru acest sezon la Avellino Calcio, un club de mare tradiţie in fotbalul italian. Mult succes, Claudiu!”.

Avellino Calcio activează actualmente în Serie C, dar are la activ şi zece sezoane în Serie A, ultimul în 1987-1988. La Avellino, pe atunci în Serie B, a evoluat sub formă de împrumut în 2017 şi Ionuţ Andrei Radu, portarul naţionalei U21 a României.