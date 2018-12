Mihai Neșu e liderul care schimbă lumea

Mihăiță Neșu e iubit de orădeni cel puțin la fel de mult ca atunci când juca fotbal. Și cel puțin la fel de respectat. Acțiunile derulate prin fundația care îi poartă numele au trezit recunoștință în spațiul public. Iar imaginea fotbaliștilor generației de aur strânși la Oradea pentru a susține acțiunile fundației patronate de Bichon au potențat valoarea demersurilor derulate în beneficiul copiilor cu dizabilități. Alături de Mihăiță Neșu, nominalizat la categoria „liderul care schimbă lumea” a fost și cel care îi e mereu alături lui Neșu, fostul internațional George Ogăraru. Când Mihai Neșu a fost anunțat câștigător întreaga sală s-a ridicat în picioare și l-a ovaționat.

„De 7 ani, de la ultimul meci nu am avut asemenea emoții și nu mai sunt obișnuit cu ele. Sincer nu mă așteptam să câștig acest premiu. Mulțumesc lui Dumnezeu că a rânduit viața mea să fiu azi, aici cu voi. Acest premiu nu este pentru mine unul individual, fiindcă nici nu poți să fii lider de unul singur și nici nu poți să schimbi lumea de unul singur.

Ce am reșit să facem am făcut cu oamenii de la Fundație, în frunte cu Iulia, ei au cele mai multe merite pentru proiectele care au luat ființă la Fundației și pentru că aceste proiecte au crescut. Am reușit și datorită celor care ne susțin zi de zi și fără de care nu am putut să continuăm activitatea pentru copiii pe care îi ajută în centrul nostru de reabilitare destinat celor cu dizabilități neuromotorii.

Și mai nou și prin serviciu nostru de transport pentru persoanele cu dizabilități care doresc să se bucure de viață.Mulțumesc din suflet Fundației Comunitare pentru această surpriză și vă mulțumesc tuturor pentru susținere, fiindcă fără voi, în situația în care sunt, nu aș fi putut face nimic, aș fi zăcut poate pe un pat, izolat.

Vă mulțumesc că am reușit să-mi continui viața și să mă bucur de ea într-un minunat fel. Mulțumesc și să aveți parte de toate cele bune, să fiți bucuroși. Doamne ajută!”, a spus Mihai Neșu, după care a părăsit scena în aplauzele asistenței aflate în picioare.