Mihai Neșu: ,,Suferința, cel mai bun dascăl”

Volumul conține 100 de pastile duhovnicești menite să-i inspire pe toți cei care se luptă cu ,,de ce-urile” vieții. În fapt, cititorii vor putea descoperi citate din Sfânta Scriptură și din operele Sfinților Părinți, care l-au inspirat pe Mihai Neșu în perioadele sale de zbucium sufletesc.

Așa cum se știe, Mihai Neșu are acum 36 de ani. La vârsta de 28 de ani (10 mai 2011), în timpul unui antrenament al echipei sale de atunci – FC Utrecht (Olanda) și-a fracturat coloana vertebrală (la nivel cervical) și a rămas aproape total paralizat, dependent de cei din jur.

,,După ce am paralizat, au apărut tot felul de frustrări și o grămadă de întrebări fără răspuns: ,, de ce mi s-a întâmplat accest accident, tocmai mie?”, ,,Ce rost mai are viața în condițiile acestea? ”, ,,De ce a îngăduit Dumnezeu așa ceva? ”, ,,Cum voi putea trăi de acum încolo dacă mi-am pierdut sănătatea și tot ce credeam eu că aveam mai important (carieră, bani, faimă) ” etc. M-au măcinat mult aceste întrebări la care voiam răspunsuri”, a mărturisit Mihai Neșu.

Modele

Acesta le-a mulțumit celor care l-au ajutat să corecteze volumul lansat și a arătat că acesta a fost scris din dorința de a împărtăși și altora din citatele care l-au inspirat cel mai mult.

,,În viața noastră, de când ne naștem, avem nevoie de modele. Și astfel, ajungem să ne modelăm caracterul și sufletul. Și ce modele mai bune sunt în viață decât Isus Hristos și Sfinții Părinți. În această perioadă, de după accident, am început să citesc mai multe cărți, sperând să găsesc sfaturi care să mă ajute să depășesc această suferință care nu e ușoară (să te trezești la 20-25 de ani și să nu știi ce să faci cu ea, nu e deloc ușor). Dar cu ajutorul tuturor părinților care s-au rugat pentru mine, și a tuturor celor care m-au ajutat, am reușit să ajung astăzi aici și să vă prezint ultimii opt ani din noua viață. Patru ani din această nouă viață, am căutat rețete care să mă ajute să depășesc mai ușor suferința. Dar, am ajuns la concluzia că de suferință nu trebuie să fugim ori să ne ferim, căci ea ne ajută să ne curățin. Suferința este cel mai bun dascăl. În carte veți găsi o selecție de 100 de citate preferate din toate cărțile pe care le-am citit și care m-au ajutat și m-au întărit foarte mult, mi-au arătat ce am de făcut în fiecare zi. M-au învățat cum să mă lupt cu mine, cum să depășesc frica și să pot, în fiecare zi, să o iau de la început și să fiu mai bun”, a dezvăluit Neșu.

Chemaț să vorbească despre volum și omul Mihai Neșu, PSS Sofronie Drincec, episcopul ortodox al Oradiei, a spus: ,,Mihai Neșu este un erou, un model pentru noi toți, care ne poticnim, ne prăbușim, cădem, ne lăsăm prea lesne și prea des învinși, covârșiți sub povara încercărilor, neputințelor, bolilor, suferințelor, neîmplinirilor și eșecurilor de fiecare zi”.

Cartea de față s-a născut, a mai adăugat Drincec, ca un panaceu, ca un antidot la tot veninul aruncat de forțele întunericului asupra unui tânăr promițător, strălucit, împlinit, care avea tot viitorul și lumea la picioarele sale și care, într-o clipă a fost aruncat în cele mai cumplite încercări care l-au pus la grea încercare”.

Despre cartea lansată au vorbt prof. Ligia Mirișan, directorul Bibliotecii Gheorghe Șincai, PSS Sofronie Drincec, preotul Cristian Rus și duhovnicul lui Mihai Neșu.

În final, Mihai Neșu a afirmat că a descoperit ,,rețeta” prin care poate să spere că într-o zi va fi mântuit din mila Domnului.