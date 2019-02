Mihaiu se laudă cu plata la CEC, pentru Pașapoarte

În faţa unei săli pline cu şefii deconcentratelor, prefectul Judeţului Bihor, Ioan Mihaiu, a trecut în revistă realizările pe anul 2018. Din partea CJ Bihor a participat vicepreşedintele Ioan Mang, iar din partea Primăriei Oradea, secretarul Ionel Vila.

Realizări

„Ca şi obiective strategice ale instituţiei pentru anul precedent, acestea au fost şi vor rămâne în continuare, realizarea obiectivelor din perioada 2015 – 2020, şi anume: creşterea gradului de asigurare a legalităţii în judeţul Bihor, întărirea climatului de pace socială şi comunicare la nivel instituţional şi social, dezvoltarea managementului instituţional. În ce priveşte managementul instituţional, aş vrea să amintesc încheierea unui protocol cu CEC-ul pentru a degreva aglomeraţia de la cele două servicii, Paşapoarte şi Înmatriculări. Protocolul este în premieră, s-a implementat prima dată în judeţul Bihor, fiind preluat ulterior şi la nivel naţional”, a precizat Ioan Mihaiu.

Acesta a prezentat încasările prin cele două servicii şi activitatea de achiziţii publice, care pot fi consultate pe site-ul Prefecturii.

La fel ca în cazul altor instituţii, şi Prefectura Bihor se confruntă cu deficit de personal, susține prefectul Mihaiu. Anul trecut au fost angajate două persoane la Paşapoarte şi Înmatriculări şi o persoană la Instituţia Prefectului.

În 2018, Prefectura a participat la 13 evenimente cu însemnătate istorică.

Atent la Facebook

Ioan Mihaiu a evidenţiat creşterea interacţionărilor cu publicul prin intermediul platformei de socializare Facebook. „Pe partea de comunicare în mediul online, pe care o considerăm foarte importantă, am contabilizat în anul precedent 232 de postări şi interacţiuni cu publicul. Am urmărit să punem accentul pe calitate şi aceasta se reflectă prin următoarele cifre: în inuarie 2018, urmăritorii paginii Facebook a Prefecturii erau sub 4.000, iar la sfârşitul anului am ajuns la peste 5.500 de persoane”, a subliniat prefectul.

Lăudat de Mang

Acesta a mai punctat acţiunile derulate în anul precedent, întâlnirile avute la Prefectura Bihor de diferiţi ambasadori cât şi vizitele efectuate de reprezentanţi guvernamentali.

Ioan Mang l-a felicitat pe prefectul Ioan Mihaiu, apreciind perseveranţa şi modestia acestuia, venind cu exemple concrete în acest sens.

Ionel Vila a apreciat activitatea Prefecturii Bihor, asigurându-l pe prefect de o colaboare bună în continuare.