Miliția în acțiune la Retro Parada Primăverii din Oradea

Timpul fumos a ținut cu organizatorii, Retro Mobil Clubul Român, dar și cu vizitatorii care se înghesuiau să se pozeze cu mașinile de epocă.

Cea mai veche mașină din cadrul evenimentului a fost un Peugeot 201 Torpedo din 1929, care aparținea lui Adrian Farcaș.

„Mașina, a fost fabricată în 1929. Este o decapotabilă cabriolet cu trei uși. Un model un pic atipic. A fost achiziționată din Paris. Prețul este undeva la 25.000 de euro. Este recondiționată cât de cât, dar până la toamnă va fi complet pregătită”, ne-a spus colecționarul. Acesta mai avea în expoziție un Rolls Royce din 1975, făcut pentru piața europeană, un model mai rar cu volanul pe stânga.

O altă vedetă a manifestării, care atrăgea privirile curioșilor, era un Fiat 500 Toppolino din 1938.

„Am recondiționat-o în Oradea. Am cumpărat-o din Satu Mare. Ies cu ea sâmbăta, duminica. M-am îndrăgostit pe parcurs de Fiat. Am o pasiune pentru tot ce este vechi. Mă bucură faptul că lumea apreciază frumosul și este prezentă în număr tot mai mare la astfel de evenimente”, a subliniat Ovidiu Gherman, proprietarul Fiatului.

Mașini și motociclete din mărcile Gaz, Volga, Dacia, BMW, Skoda, Triumph Spitfire, Jawa, Mercedes, etc, fabricate cu mai mulți sau mai puțini ani în urmă au putut fi admirate și pozate de cei prezenți în Piața Unirii. De la an la an, astfel de evenimente atrag tot mai mulți participanți și vizitatori.