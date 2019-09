Ministerul Agriculturii investește în Liceul Tehnologic Salonta

De la 1 septembrie, 58 de școli cu profil agricol din România primesc finanțare de la Ministerul Agriculturii. Printre acestea se află și Liceul Tehnologic nr. 1 Salonta. „Prin realizarea acestor investiții, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale urmărește să creeze condițiile necesare pentru a atrage cât mai mulți elevi în cadrul acestei forme de învățământ, pentru a asigura forța de muncă tânără în agricultură, cu un nivel corespunzător de pregătire profesională, astfel încât să răspundă cerințelor actuale și de perspectivă ale sectorul agricol”, spune deputatul Ioan Sorin Roman, membru în Comisia de Agricultură din Camera Deputaților, care a militat pentru aceste finanțări.

Faptul că Liceul Tehnologic din Salonta pregătește specialiști în agricultură pe un tractor vechi de 40 de ani atestă necesitatea acestei investiții din partea ministerului. Investiții trebuie făcute și în ferma agricolă, dar și în halele în care se pregătesc mecanicii. Primul sunet de clopoțel la Liceul Tehnologic nr. 1 Salonta a adus și vești bune pentru elevi și dascăli. Prin vocea deputatului Ioan Sorin Roman, cel care și-a dus, recent, colegii din Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din Camera Deputaților, în vizită la această școală.

Invitat de directorul Adrian Szatmari la festivitatea de deschidere a noului an școlar la Liceul Tehnologic nr. 1 Salonta, parlamentarul a dat vestea că Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va finanța școala, începând din acest an.

Investiții

„În calitate de membru al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din Camera Deputaților, am militat pentru finanțarea liceelor cu profil agricol. Am fost fericit să anunț că, începând din acest an școlar, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va finanța 58 de licee agricole, printre care și unitatea de învățământ din Salonta.

Prin realizarea acestor investiții, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale urmărește să creeze condițiile necesare pentru a atrage cât mai mulți elevi în cadrul acestei forme de învățământ, de asigurare a forței de muncă tânără în agricultură, cu un nivel corespunzător de pregătire profesională, astfel încât să răspundem cerințelor actuale și de perspectivă ale sectorului agricol.

În vederea dezvoltării învățământului liceal agricol, MADR va asigura finanțarea unor investiții și a unor cheltuieli materiale”, a spus deputatul Ioan Sorin Roman. Prezent la deschiderea anului școlar la Liceul Tehnologic Salonta, inspectorul pentru învățământ profesional și tehnic, Florian Mierluț, a anunțat că va face demersuri pentru ca această școală să fie gazda concursurilor naționale pe meserii.

„Școala are un trecut în acest domeniu, era recunoscută pentru faptul că aici se organizau concursuri pe meserii la nivel național și în perioada în care eu eram elev acolo”, a spus parlamentarul Ioan Sorin Roman.

Proprietari de terenuri

„De la 1 septembrie, am trecut cu baza materială la Ministerul Agriculturii. Acum, fiindcă acțiunea e la început, vom primi doar bani pe care îi vom putea cheltui până la sfârșitul anului. Este vorba despre sume necesare pentru utilaje, achiziția unui tractor, o semănătoare.

Sperăm că de anul viitor, vor fi investiții în ferme, acolo unde avem, de exemplu, două grajduri de reparat. Nu puteam cheltui banii până la finalul anului, fiindcă pentru o asemenea lucrare, este nevoie de licitație. De asemenea, trebuie să facem lucrări la hala mecanică, lucrări începând cu acoperișul. Hala e destinată în special mecanicilor agricoli și acesta este un profil la care avem concurență de doi pe un loc.

Este necesar apoi un tractor didactic cu dublă comandă, deoarece nu poți să înveți și să lucrezi pe un tractor de 40 de ani, cum e cel aflat în dotarea noastră. Pot să spun că noi, spre deosebire de alte licee de profil, care nu au nici un metru pătrat de pământ, suntem într-o situație fericită, deoarece avem în proprietate o suprafață de 49 ha de teren.

Din această suprafață, 16 ha sunt pășune. Creștem 20 de vaci cu lapte, vindem laptele și astfel obținem venituri din care facem investiții în calculatoare, mobilier”, explică directorul școlii, Adrian Szatmari.

Liceele tehnologice cu profil preponderent agricol, care nu au în proprietate sau în administrare terenuri agricole, vor primi în folosință, cu sprijinul MADR, o suprafață de teren de minimum 10 ha, pentru constituirea loturilor didactice. Profesorul spune că speră ca după vizita deputaților din Comisia de Agricultură, cu susținerea deputatului Ioan Sorin Roman, să poată accesa fonduri europene pentru fermă și nu numai.

Bani europeni pentru ferme didactice

„Din păcate, noi nu am putut accesa fonduri europene pentru fermă, deoarece nu există specificat nicăieri că fermele didactice pot fi eligibile. E straniu că oricine, cu orice profesie, putea accesa fonduri pentru agricultură, dar noi, care pregătim specialiști în domeniu, nu”, a spus directorul Adrian Szatmari.

Începând cu anul școlar 2019-2020, MADR, împreună cu Ministerul Educației Naționale, a selectat un număr de 58 de licee tehnologice care au clase de agricultură, dintr-un total de 150 existente, în care urmează să facă investiții. Pe lista celor 58 de licee se află și Liceul Tehnologic Salonta.

„Măsura a fost luată ca urmare a apariției Legii nr. 57/2019. În conformitate cu prevederile Programului de Guvernare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a elaborat proiectul de lege care reglementează activitatea liceelor agricole, în sensul stopării declinului acestora, asigurând corelarea programei școlare și a specializărilor cu noile realități din agricultură”, a explicat deputatul Ioan Sorin Roman.

Practica de specialitate a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol se va asigura cu sprijinul unităților subordonate MADR, în colaborare cu inspectoratele școlare județene. O altă măsură ce va fi luată în sprijinul învățământului agricol o reprezintă înființarea de noi specializări în domeniul agricol, în funcție de nevoile identificate la nivel local sau zonal.

Ce finanțează MADR:

-Construcții agricole și zootehnice, inclusiv modernizarea acestora;

-Achiziționarea de combine, tractoare și echipamente de lucru specifice acestora, mijloace de transport, echipamente pentru irigații, motoare și alte tipuri de echipamente pentru dotarea laboratoarelor didactice și a atelierelor mecanice, animale vii și echipamente specifice activității în zootehnie și medicină veterinară, echipamente de procesare;

– Înființarea de plantații pomicole, viticole, sere, solarii și răsadnițe;

-Alte tipuri de construcții, precum cantine, internate, săli de sport, inclusiv modernizarea acestora.