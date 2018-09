Ministrii Agriculturii din România și Ungaria, la Bătutul Nucilor

Această finanțare este explicația dată de primarul Nyako Iozsef pentru „această ediție mai generoasă a târgului de toamnă”. Primarul vrea să reînvie o tradiție mai veche a târgului de toamnă „Bătutul Nucilor ” care se ținea până în anii 1930 la Valea lui Mihai, la care participau de obicei gospodari din România și Ungaria. Tradiția s-a pierdut în anii comunismului, târgul de toamnă s-a ținut, dar „într-o organizare mai modestă”.

„«Bătutul nucilor» este în sine o întâlnire a gospodarilor din Valea Ierului. Astfel de întâlniri au tradiție în zonă. Noi am obținut de la Ferdinand al V-lea dreptul de a organiza târguri în fiecare joi și patru târguri anuale, încă de la 1864”, explică primarul de Valea lui Mihai. „Bătutul nucilor” debutează vineri și va avea loc pe parcursul a trei zile, ultima zi, fiind dedicată binecuvântării recoltelor din Valea Ierului și culturii.

La eveniment și-au anunțat prezența dr.Nagy Istvan, Ministrul Agriculturii din Ungaria și Petre Daea, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Aceștia vor înmâna gospodarilor prezenți în expoziție marele premiu al târgului pentru: creșterea animalelor, cultivarea cerealelor, cultivarea legumelor, cultivarea fructelor. „Vor fi prezenți în cadrul evenimentului gospodari care vin cu 8 căruțe din toată Valea Ierului pentru a-și expune produsele”, anunță primarul de Valea lui Mihai.

De-altfel organizatorii mizează pe prezența ministrului Daea și la conferința „Posibilități de cooperare transfrontalieră în sectoarele agricole”.

Program

Vineri 28/09/2018

-11.00 Sosirea invitaților

-14.00 Deschiderea festivă, program public de parteneriat (prezentare, informare referitor la proiect, detalii despre program)

-15.00 Valea lui Mihai și istoria – Prezentarea locațiilor memoriale ale localității și plasarea acestora în context istoric (Castelul Bujanovics, Monument memorial pentru eroii și victimele secolului XX, Sinagoga, Muzeul istoric și etnografic al orașului) Monumentul ’56

-18.30 Europa Civilă – prezentarea organizațiilor de voluntariat și non profit din localitate (Sala de evenimente Gödör)

-20.00 Muzica ne leagă – discuții și împrietenire pe undele muzicii – Petrecere Retro – piese selectate de Kis Csaba (Terasa Salei de evenimente Gödör)

Sâmbătă 29/09/2018

-08.00 Cu ce se mândresc gospodarii de pe Valea Ierului? – Expoziție de animale și produse agricole (Grădina pentru Picnic Gödör)

-09.00 Conservarea fructelor și legumelor după rețetele bunicii în Valea Ierului (expoziție de compoturi, jeleuri, gemuri și iahnii) – Prezentare de gătit gem (Grădina pentru Picnic Gödör)

-10.00 Cetățeanul odinioară și azi – discuție de masă rotundă (Terasa de evenimente Gödör)

Reflexii istorice în formă autentică: vârstnicii implicați povestesc despre anumite perioade istorice:

Mecanismul dictaturii în epoca lui Ceaușescu (încălcarea drepturilor civile și minoritare, cultul personal)

Situația Sud-Slavă în vremea lui Tito și azi (integrare contra vărsare de sânge)

1956 – exprimarea dorinței de libertate prin revoluție în Ungaria

1968 – efectul Primăverii din Praga asupra vieții cetățenilor Cehoslovaci

Impactul Franței asupra integrității europene: rolul de membru fondator și împăcarea cu Germania

Comparație: călătorie, lucru și alte oportunități în perioadele menționate și azi.

-12.00 Conferință și forum pentru agricultori – Posibilități de cooperare transfrontalieră în sectoarele agricole.

-15.00 ”Szemünk fényei” – spectacolul copiilor de grădiniță și a școlarilor din clasele primare

-16.00 Desemnarea marilor premii ale Târgului

Marele premiu

– pentru creșterea animalelor

– pentru cultivarea cerealelor

– pentru cultivarea legumelor

– pentru cultivarea fructelor

Premiile vor fi înmânate de : Dr.Nagy Istvan Ministrul Agriculturii

Petre Daea Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

17.00 ”Cultură colorată” – spectacol prezentat de grupurile artistice ale localităților înfrățite și locale

19:00 – Muzică de diseară – Concert cvartet de coardă susținut de trupa Quartet din Cluj – Biserica Romano – Catolică

21.00 – Balul gospodarilor – Cântă Trupa Retro Boys (Sala de evenimente Gödör)

Duminică, 30/09/2018

10.00 – Bucuria gătitului – Concurs de gătit pentru familii, trei generații: copii, părinți și bunici, cu participarea familiilor locale și din localitățile înfrățite. Mâncăruri locale, specialități gătite și prăjite în spiritul idei ”Să degustăm reciproc!”

11.00 Rugăciune de mulțumire pentru recolta din acest an al pământului nostru(În bisericile din localitate)

14.00 – Partenerul și drumul nostru spre posibilități: Europa – informare și forum în colaborare cu Europe Direct (Sala de evenimente Gödör);

Posibilități pentru fiecare generație – prezentarea programelor: EVS, Erasmus + pentru cei tineri, LLL (Life Long Lărning), AGE Platform Europe, AAL (Active and Assisted Living) și altele.

Joc: Cine știe câștigă despre statele membre?

15.00 – Armonia Generațiilor- spectacol cu trei generații (muzică, literatură, dans) cu participarea echipelor localităților înfrățite (Grădina pentru Picnic Gödör)

16.00 – Prezentare de carte ” Érmihályfalva vásártörténete ”- Istoria târgului din Valea lui Mihai- (Sala de evenimente Gödör)

17.00 Binecuvântarea recoltei din acest an. (Grădina pentru Picnic Gödör)

19.00 Concert folk autentic – Parno Graszt – Ungaria (Grădina pentru Picnic Gödör)

20.00 Concert Desperádó – Ungaria

20.30 Petrecere de închidere a târgului – invitat Studioul de dans Valcer – Ungaria, Debrecen, muzică selectată de Kis Csaba