Ministrul Educației vrea manuale de bază și să scoată necalificații din învățământ

Ministrul Educației Naționale, Liviu Marian Pop a avut vineri, 20 octombrie, o întâlnire cu inspectorii școlari generali, directorii unităților de învățământ și cei ai Palatelor Copiilor, CJRAE și CCD din Bihor și județele limitrofe (Alba, Arad, Bistrița Năsăud, Caraș Severin, Cluj, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Mureș, Satu Mare, Sălaj și Timiș).

Peste 200 de persoane au luat parte la dezbaterea cu ministrul. Întâlnirea este prima din seria consultărilor regionale dedicate proiectului Legii Manualului Școlar. ,,Am demarat dezbaterile regionale pe toate actele normative care necesită o dezbatere reală cu oamenii implicați în actul de educație. Astăzi, am avut prima întâlnire pe teme actuale. Pornind de la Legea Educației Naționale (LEN), am cerut colegilor noștri să identifice, argumentat, cel puțin cinci puncte tari ale ei și cel puțin tot atâtea slabe tocmai pentru a îmbunățăți legislația.

În paralel, Ministerul Educației Naționale are acel proiect european în baza căruia vom înainta Parlamentului României, anul viitor, în septembrie, un proiect de modificare a Legii Educației Naționale, plecând de la tot ceea ce am constatat că nu funcționează în sistemul de învățământ și viziunea pe care Guvernul României o are pe zona de educație. Astăzi, ne-am concentrat pe Legea Manualului Școlar, un proiect pe care-l avem în programul de guvernare, pe care ne-am angajat că-l vom înainta Parlamentului’’, a arătat Pop.

Acesta a precizat că, după dezbaterea de vineri, în maximum două săptămâni vor putea, în ședință de Guvern, să inițieze proiectul de Lege al Manualului Școlar, în așa fel încât acesta să parcurgă circuitul parlamentar de dezbatere, plecând de la tot ceea ce s-a întâmplat în zona aceasta a manualelor școlare în ultimii 20 de ani, în special în ultimii 7 ani.

,,A fost o dezbatere serioasă din acest punct de vedere și, așa cum anticipam, pornind de la situație, toată lumea își dorește rezolvarea acestei probleme. Nimeni nu își dorește să continuăm în ceea ce înseamnă începutul anului școlar fără manuale școlare pentru foarte mulți elevi, și în același timp cu manuale depășite”, a declarat ministrul Educației.

Manual de bază

Proiectul Legii Manualului Școlar are câteva elemente de noutate, unul dintre ele este legat de manualul de bază sau manualul unic. După primele concluzii trase, se dorește ca pentru fiecare programă școlară să existe un singur manual, în funcție de profilul la care studiază elevul (teoretic, tehnologic, vocațional).

,,Așteptăm ca astăzi să se public, în Monitorul Oficial, Ordonanța prin care Editura Didactică și Pedagogică să treacă în subordinea Ministerului Educației Naționale. După aceasta von lansa competiția de manuale școlare, între autori de manuale școlare sub egida Editurii Didactice și Pedagogice pentru elevii din clasa I, a II-a, a VI-a și pentru toate manualele din clasele III, IV, V care nu au fost niciodată licitate. Ne dorim ca acest lucru să se întâmple în următoarele șase luni de zile. Să avem efectiv sub forma electronică toate manualele școlare pentru clasele I-VI, în așa fel încât, în perioada aprilie-mai, anul viitor, să se poată face și o formare a colegilor noștri, iar de la 1 septembrie 2018 să se intre, pentru prima oară după 27 de ani, cu toate manualele, la toți elevii din clasele I-VI – pentru că acolo am rescris programele școlare”, a anunțat Liviu Pop.

Pentru cei din ciclul liceal, susține Pop, au început rescrierea planurile cadru. Acestea vor fi gata la finalul acestui an, iar anul viitor vom exista noile programe pentru învățământul liceeal.

,,Și la planurile cadru, și la programe, vom avea dezbateri publice, dezbateri regionale, județene, locale , în așa fel încât să avem o lege aplicabilă. Nu ne dorim să avem o lege a educației așa cum este cea existentă, care a fost angajată prin răspundere acum șase ani și care a fost modificată aproape jumătate”, a asigurat ministrul.

Acesta a arătat că în Legea Educației Naționale există articole care nu se aplică sau care nu se pot aplica.

,,Vă dau exemplu: în LEN scrie că avem clasa a IX-a în învățământul gimnazial, iar ea funcționează la liceu. Tot în LEN, e precizat că se înființează masterul didactic, care nu s-a înființat. Trebuie să vedem ce facem cu el. Sunt articole care stau în lege și se prorogă de la an la an. Sau, examenul de bacalaureat. În lege se spune că-l dăm pe probe transdisciplinare, dar noi îl susținem tot în firmula clasică, an de an.

Referitor la admiterea la liceu, scrie în lege că aceasta se face cu concurs acolo unde depășim numărul de elevi, dar noi îl facem tot cu repartizare electronică. De aceea, pe toate aceste componente trebuie să venim cu clarificări. Sau menținem și le implementăm, sau le modificăm și le implementăm. Sau le abrogăm! Nu are sens să le punem în Legea Educației doar de dragul de a fi într-o lege prevederi pe care nu le aplică nimeni niciodată”, a punctat ministrul.

Lucrări scanate

Pe lângă proiectul Legii Manualului Școlar, la Oradea s-a discutat și despre evaluarea națională și bacalaureat. Noul sistem pe care ministrul vrea să-l introducă presupune scanarea lucrărilor la evaluarea națională și cele de la examenul de bacalaureat.

,,Corectarea se va face tradițional, cum se făcea până acum, prin centrul de evaluare, sau pe mijloace electronice, acasă, sau la școală sau pe laptop de către colegii noștri evaluatori”, a explicat Liviu Pop.

În cadrul dezbaterii s-au abordat și chestiuni legate de metodologia de mișcare de personal. Aceasta în contextul în care, până în 15 noiembrie, tot ce înseamnă mișcare de personal în sistemul de învățământ trebuie reglementat pentru anul viitor.

Fără necalificați în sistem

,,Plecând de la realitate, avem un număr nepermis de mare de profesori necalificați în sistem și asta nu este bine. Obiectivul nostru este de a avea cât mai puțini necalificați, chiar deloc în următorii trei ani să dispară noțiunea de necalificat. Nu e vina necalificaților că lucrează în sistem, ci a sistemului că nu s-a calibrat ca să nu aibă profesori necalificați. Fapt pentru care anul viitor vom avea concurs de titularizare înaintea transferurilor. Să fie înțeles de toată lumea, dacă se eliberează un post la un liceu foarte bun din Oradea, că suntem aici (nu dau nume ca să nu fac concurență) acel post poate să fie ocupat prin concurs.

Orice profesor titular sau orice absolvent din sistem se prezintă la concurs, iar cel cu cea mai mare notă se duce și ia postul de acolo. Dacă nu se ocupă, se poate veni la etapa de transfer. Adică, dacă avem trei profesori și se eliberează un post de profesor de matematică la o școală excepțională din Oradea și doresc 3 sau 4 colegi de-ai noștri de la alte școli să vină pentru acel post, pot participa la concurs înaintea transferului. Cel mai bun ia postul. Evident că pot participa și oameni din afara sistemului la concurs”, a exemplificat șeful de la Educație.

Un ultim aspect abordat în cadrul dezbaterii de la Hilton a fost legat de birocrația din sistemul de învățământ. Pop a arătat că profesorii au de dus o luptă continuă cu hârtiile și că Ministerul pe care-l conduce depune toate eforturile pentru debirocratizare. În acest sens, se dorește o digitalizare a multora dintre documentele cu care au de-a face dascălii. Acestea urmează să fie puse pe o platformă securizată în așa fel încât să poată fi verificate de la distanță.

,,Pentru Ministerul Educației Naționale prioritatea zero este debirocratizarea sistemului de educație. Avem foarte multă risipă în sistem și, evident, managementul timpului pentru fiecare cadru didactic este afectat. Vom digitaliza foarte mult. Gradațiile de merit se vor scana, nu se vor mai face toate acele dosare care să se plimbe dintr-o școală în Inspectoratul Școlar, ci se vor digitaliza. Planificările și tot ce înseamnă act de inspecție, cu excepția inspecției la clasă, se va digitaliza. Nu ne dorim ca metodiștii sau inspectorii să stea să mai verifice zeci sau sute de documente.

Sunt probleme de etapă. Nu se pot implementa de azi pe mâine. Mă bucur că am găsit în rândul colegilor noștri dorința de a participa activ la modificarea legislației secundare din sistemul de învățământ, nu doar a celei primare”, a conchis ministrul Pop.

Următoarele două întâlniri regionale vor avea loc la Râmnicu Vâlcea și Iași.