Minora abuzata i-a dat in vileag pe cei sapte baieti

DIICOT si Politia au subliniat ca fata de 14 ani s-a indragostit de unul dintre agresori, iar acesta a fost singurul care a ademenit-o sa intretina relatii sexuale si cu prietenii lui. Fata, de dragul lui, a acceptat intr-un final.

Singurul ademenitor a fost arestat

De aceea, dintre cei sapte tineri care au intretinut relatii sexuale cu minora, doar prietenul fetei a fost arestat preventiv 15 zile.

Minora nu a mai putut suporta nici psihic orgia la care a fost supusa si, socant, singura s-a dus la Politie si a dezvaluit tragedia traita, fara sa astepte, ca de obicei in astfel de cazuri, ca parintii sa faca plangerile catre autoritati.

De la Politie la DIICOT

Fiindca acest caz depasea atributiile politiei, dosarul a fost declinat la DIICOT Oradea.

In fapt, minora era amorezata total de Kosztin Dezso (18 ani). Individul a dus-o in 31 martie anul acesta in cimitirul evreiesc din Valea lui Mihai, unde a intretinut relatii sexuale cu ea (sex oral), filmand-o pe fata. Apoi, a stocat acest fișier video, iar ulterior l-a expus mai multor persoane. In 6 aprilie, individul a distribuit videoclipul prelucrat unei martore, prin intermediul unei aplicații de pe o reţea de socializare. In aceeasi zi, 31 martie, un alt individ, Szucs Janos Krisztian (nume precizat de procurorii DIICOT), prieten cu Kosztin, a întreţinut raporturi sexuale anale și orale cu aceeasi minora, desi stia si el varsta fetei.

Sex in grup, dupa o luna

Tot Kosztin a convins-o pe fata sa intretina relatii sexuale si cu alti prieteni de-ai lui, alti cinci la numar, la aproape o luna de la comiterea primelor doua rapoarte sexuale fara consimtamantul valabil al fetei, dat fiind faptul ca ea e minora.

Asa se face ca, in 21 aprilie a.c., Kosztin a ademenit-o si a inlesnit ca Szucs Janos Krisztian, Ursu Csaba, Bekesi Jados, Okros Szabolcs, Kovacs Robert si Bottyan Attila sa intretina cu minora relatii sexuale, tot in cimitirul evreiesc din Valea lui Mihai.

La trei zile, la Politie

Fata nu a mai putut indura ce i se intampla si, a treia zi dupa ce a fost supusa la relatii sexuale de cei sase indivizi cu varste intre 17 – 26 ani, s-a dus singura la Politia de la Valea lui Mihai si a demascat nenorocirea traita. Fata se pare ca nu are probleme psihice, dar fiind minora, consimtamantul ei nu este valabil. Nici ea si nici baietii nu sunt, se pare, din comunitatea rroma.

In 17 mai, procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Oradea l-au retinut pe Kosztin, iubitul fetei, pentru 24 de ore, apoi l-au prezentat Curții de Apel Oradea, instanță care a emis pe numele lui un mandat de arestare preventivă pentru 15 zile – pentru ca a profitat de fata si a ademenit-o sa intretina relatii sexuale si cu el si cu prietenii lui, desi toti stiau ca e minora.

Acum, procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus trimiterea lui Kosztin în judecată, pentru pornografie infantilă prin sisteme informatice și act sexual cu un minor, dar si trimiterea în judecată a celorlați șase tineri pentru act sexual cu un minor – infractiune incriminata de legea din Romania.