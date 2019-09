Mircea Diaconu: România este în plină disoluție, ca națiune. Ce spune actorul-candidat despre relația cu Rusia

“România este în plină disoluție, ca națiune. Nu doar numeric, ci și ca identitate”. Este un diagnostic pus poporului român de către candidatul la Președinție, Mircea Diaconu, prezent joi, la Oradea. A purtat un dialog cu simpatizanții săi și cu reprezentanții mass-media, în cafeneaua Ristretto, din Piața Unirii. Pentru JURNAL BIHOREAN & BIHON.RO, Diaconu a abordat mai multe subiecte de interes.

Fost europarlamentar independent între 2014 și 2019, Mircea Diaconu vorbește despre un proiect pentru revitalizarea identității naționale, demarat încă de când activa la Bruxelles. De la Cotroceni, vrea să potențeze o rețea de repere a civilizației în spațiul românesc și face, cu această ocazie, o paralelă cu Școala Ardeleană. “Se determină regiuni identitare la nivel de țară și câte un reper, în sine, cum ar fi Cazinoul din Constanța, Palatul Culturii din Iași, Muzeul Bruckental din Sibiu, Castelul Huniazilor, Muzeul Țării Crișurilor din Oradea etc. Noțiunea de civilizație a spațiului românesc s-ar cere revitalizată, prin repunerea în discuție a acestui tip de noțiune. Suntem cei mai bătrâni din Europa, oricând putem dovedi aceasta. Suntem moștenitorii tuturor celor care au trăit pe locurile astea. De aceea, spun civilizația spațiului românesc, nu neapărat civilizație românească”, anunță Diaconu, care ar dori să se înființeze asemenea centre de “cercetare, promovare, exploatare a civilizației din spațiul românesc”, în câteva mari centre universitare din țară.

Diaconu nu vrea Guvernul lui, iar “președintele nu poate fi subiectiv”

În privința colaborării cu Guvernul, din postura de președinte, Mircea Diaconu afirmă că nu are niciun fel de preferință pentru culoarea politică a Executivului, chit că este susținut în candidatura sa de către Pro România și ALDE. În schimb, afirmă că, de la Cotroceni nu ar critica și nu ar duce în niciun ca un război cu Guvernul României, în nicio situație.

Marele actor consideră că președintele statului nu are voie să își ia prea multe libertăți, în materie de atitudini exprimate public: “Nu am voie să vin cu impuneri. Președintele nu are voie să aibă păreri personale, trebuie să nu aibă păreri de tip subiectiv, spune candidatul Diaconu. Președintele nu e jandarmul, iar ceilalți extratereștrii. Parlamentul validează programul de guvernare, poate da guvernul jos, poate chema miniștrii la ordin. În schimb, președintele își asumă poziții care decurg din dezbaterile publice”, crede Diaconu. În acest context, Mircea Diaconu consideră nepotrivită atitudinea președintelui Iohannis, de a refuza numirea miniștrilor propuși de premierul Viorica Dăncilă. “Președintele nu are ce căuta acolo, nu el decide premierul. Își dau ăia demisia și el nu acceptă. Nu ăsta este rolul lui. Un guvern iese dintr-un vot popular și din votul majorităților”, explică candidatul independent. Despre experiența la Bruxelles, Mircea Diaconu afirmă următoarele: “Comportamentul meu s-a modificat acolo. Am învățat că totul se poate negocia”.

© Mircea Diaconu, împreună cu fostul director al Cancelariei Prefectului, Claudia Timofte și cu alți membri din Pro România și ALDE, în Piața Unirii din Oradea

Iohannis și Dăncilă “folosesc elicopterul în precampanie”

Întrebat de relația de campanie pe care o are cu cele două formațiuni politice care îl susțin, ALDE și Pro România, Diaconu afirmă următoarele: “Sprijinul lor este logistic. E nevoie de oameni în secțiile de votare și nu numai asta. Se vor face cheltuieli, pe care eu nu pot să le fac. Le-am interzis să cheltuie în precampanie, pentru că nu sunt cheltuieli rambursabile.

În schimb, doi dintre candidați merg cu elicopterul, în campanie. Au SPP-iști, li se rezervă cazări la hoteluri, chit că merg în interes personal, nu e în interesul public”, spune Diaconu, cu referire la președintele Iohannis și premierul Dăncilă. De altfel, candidatul independent consideră că panourile publicitare cu candidații pentru prezidențiale apărute deja în spațiul public sunt cât se poate de ilegale…

Despre Putin și Reagan

Întrebat de JURNAL BIHOREAN & BIHON.RO ce ar schimba, ca președinte al României, în abordarea față de Rusia, Mircea Diaconu a fost destul de expeditiv, limitându-se să afirme următoarele: “Azi, abordarea este nepragmatică și falimentară.

Nu trebuie să fii cu capul pătrat”. Dacă o întâlnire cu Putin nu pare să îl sperie, dar nici să îl încânte pe Diaconu, în schimb, aceste se consideră jignit de comparația cu Ronald Reagan, măcar din perspectiva carierei în actorie. “Reagan a fost un actor prost și banal, de filme western. În schimb, ca președinte a avut o prestație impecabilă, din toate punctele de vedere. I-a bătut pe ruși, în Războiul Rece”, conchide marele actor român, intrat în noul său rol, de candidat pe scena politică românească.