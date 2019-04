Misiune dificilă pentru CSU Oradea

Practic se vor lupta din nou pentru calificarea la turneul de promovare în Divizia A, pe care au reuşit-o anul trecut…dar nu au găsit resursele financiare pentru a evolua pe prima scenă. Turneul este programat la Târgu Mureş, unde CSU Oradea se va duela cu gazdele de la CSM, FC Argeş Piteşti şi CSM Lugoj.

Gazdele sunt favorite

Şedinţa tehnică este programată joi de la ora 19:00, când vor fi stabilite şi ordinea meciurilor.

„Vom avea contracandidate echipe cu organizare, experiență și buget superioane. CSM Târgu Mureș, ce este lider incontestabil, o echipă ce s-a reorganizat și fără să retrogradeze din A1, a evoluat în Divizia A2, păstrând staff-ul format din antrenori străini. Apoi, FC Argeş Pitești, echipă ce a terminat pe locul secund și s-a întărit masiv prin transferul jucătoarelor mult mai titrate de la echipa Agroland Timișoara, retrasă din divizia A1, având în componență chiar și o jucătoare din Brazilia. CSM Lugoj este echipa a doua a clubului care evoluează în divizia A1 și este format din jucătoare tinere și de perspectivă care pot produce oricând surprize”, informează CSU Oradea într-un comunicat. Lotul antrenat de Mariana Szabo-Alexi este alcătuit din Iuliana Fîcă (căpitan), Maria Radu Fîcă, Anca Pașca, Roxana Haidu, Daiana Adamcsik, Andreea Maxim, Andreea Măran, Alexandra Breban, Mădălina Pura, Giulia Blaj, Alexandra Bikfalvi, Antonia Rizea, Miruna Moldovan, Diana Telian. „Ne dorim să continuăm prestațiile bune din acest sezon și ne vom strădui să obținem victoria în fiecare meci. Suntem un grup închegat ce am acumulat experiență și atitudine, anul trecut am fost dezamăgite după ce am realizat că rămânem în A2. Acum ne dorim să retrăim bucuria calificării, deși va fi mult mai greu. sunt convinsă că există potențial și se pot găsi soluții financiare pentru a susține în continuare voleiul feminin la nivel de senioare”, declară căpitanul Iuliana Fîcă.

Antrenoarea este încrezătoare în fetele pe care le pregăteşte. “Sunt sigură de faptul că fetele vor da totul pe teren și nu vor capitula în fața adversarelor. Mă bucur să le văd încă dornice de a face performanță. Toată lumea a sunat adunarea și sunt mândră că acestea reprezintă cu succes Universitatea din Oradea, orașul Oradea și județul Bihor, și prin cluburile și școlile cu care noi colaborăm pe plan municipal și județean: LPS “Bihorul” Oradea, Viitorul Borș şi CSS Ștei”, spune Mariana Szabo-Alexi.

În celălalt turneu semifinal, în Divizia A2, Seria Est, se întâlnesc CS Medgidia, Gloria Buzău, Rapid Bucureşti şi CSO 2005 Voluntari.

Vineri 5 Aprilie:

– ora 16.00 CSU Oradea – FC Arges

– ora 18.00 CSM Târgu Mureș – CSM Lugoj

Sâmbătă 6 Aprilie:

– ora 16.00 FC Argeș – CSM Lugoj

– ora 18.00 CSM Târgu Mureș – CSU ORADEA

Duminică 7 Aprilie

– ora 12.30 CSU ORADEA – CSM Lugoj

– ora 14.30 FC Argeș – CSM Târgu Mureș