36 de copii cu vârste între 4 şi 14 ani, din toate colţurile ţării, şi-au etalat frumuseţea şi talentul în cadrul concursului Miss Prince and Princess Romania. Evenimentul, organizat la acest sfârşit de săptămână de Școala de prinți și prințese „Gift of Beauty” într-o locaţie deosebită – spectaculoasa sală de evenimente Ambasador Oradea – a adus pe catwalk cei mai frumoşi şi talentaţi copii din Bihor, Bucureşti, Craiova, Iaşi, Braşov, Chişinău, Piteşti şi Satu Mare.

În cadrul evenimentului, un concept al modelului internaţional Denisa Hodişan, copiii, împărţiţi în patru categorii de vârstă, au avut de trecut trei probe: costumul naţional, proba de talente şi ţinuta de gală.

FOTO: Ionuţ Jarca © FOTO: Ionuţ Jarca

Una dintre cele trei probe a fost dedicată Centenarului. Astfel, copiii au trebuit să prezinte costume populare. Unii au venit cu costume populare vechi de sute de ani din zonele pe care le-au reprezentat, în timp ce alții au avut ţinute reinterpretate.

Pentru proba a doua, copiii au pregătit momente artistice.

„Noi căutăm talente, talente care să reprezinte România la concursul internaţional pentru care alegem acum concurenţii. Este vorba despre Miss Prince and Princess, care va avea loc anul viitor în Myanmar”, a spus Denisa Hodişan.

Toți cei 36 de copii participanţi au evoluat rând pe rând pe scenă. Au fost copii care au dansat, au cântat sau au interpretat scurte fragmente de teatru.

La proba numărul trei vorbim despre prinţi şi prinţese. Toată lumea a artătat ca din basm. Fetiţele au etalat rochii care mai de care mai speciale, în timp ce băieţii s-au prezentat ca nişte adevăraţi gentlemeni.

În funcţie de emoţia transmisă, de strădania cu care s-au prezentat, strălucirea din ochi, atitudinea şi talentul de care au dat dovadă, cei zece membri ai juriului au decis ca la categoria 4-6 ani fete, titlul Grand Prix Mini Miss România 2018 să i se acorde Carlei Banyai, din Oradea. La categoria de vârstă 4-6 ani băieţi, Patrik Matei Buzdun din Bucureşti a fost declarat Mini Mister Romania 2018. La categoria 7-9 ani fete, titlul de Little Miss România 2018 i s-a acordat Dariei Serac, din Oradea.

FOTO: Ionuţ Jarca © FOTO: Ionuţ Jarca

La categoria 10-11 ani fete, Miss Pree Teen Romania 2018 a fost declarată bucureşteanca Paula Both. Şi la categoria 12-14 ani fete, titlul de Miss Teen Romania 2018 a fost adjudecat de o bucureşteancă. Este vorba despre Andreea Costache.

La băieţi, categoria de vârstă 7-12 ani, titlul de Jr. Mister Romania 2018 i-a revenit lui Darius Tomescu.

Cei mai talentaţi şi frumoşi copii din concurs au fost desemnaţi Miss Prince and Princess Romania.

Astfel, juraţii au decis ca titlul de Prince of Romania 2018 să i se acorde lui Darius Tomescu, în timp ce Paula Both a fost încoronată Princess of Romania 2018.