Mobilizare pentru a duce visul Deliei Cormoș mai departe

„Să ne mobilizăm să o ajutăm pe Lorena să ducă visul Deliei mai departe”, a scris pe o rețea de socializare Simona Trip, imediat ce vestea tragică a morții pshihologului Delia Cormoș în accidentul de la Diosig a căzut ca un trăsnet printre cunoscuți.

În urmă cu câteva zile, Delia inaugura un proiect de suflet, pe care anul trecut l-a susținut la Gala Fundației Comunitare Oradea, convingând sponsorii prezenți de necesitatea și oportunitatea proiectului.

Unul care s-a născut dintr-o necesitate, aceea de a oferi un sprijin copiilor care au un părinte cu boli oncologice. Zilele trecute tocmai ce anunța deschiderea Centrului Consiliaris, proiectul care prinsese aripi și era gata să-i primească pe copiii care aveau nevoie de un mediu în care să uite de griji și să fie consiliați.

Aripile unuia dintre fondatori, psihologul Delia Cormoș s-au frânt într-un tragic accident, după ce visul Consiliaris a prins contur. Și asta la doar câteva zile după cum în stilul caracteristic, implicată Delia anunța că: „cei mici vor beneficia de ajutor la teme, o masă caldă, de consiliere pshihologică. Prin voluntarii noștri vom încerca să luăm legătura cu școala, să păstrăm o legătură constantă cu dirigintele, cu învățătoarea, astfel încât să-l suplinim pe părintele bolnav” în cadrul centrului.

Lorena Ţirtea şi Delia Cormoş au fondat Asociația Consiliaris ca o inițiativă menită a aduce un plus de valoare comunității. Grupurile defavorizare s-au aflat în atenția lor. O masă festivă la Penitenciar destinată copiilor deţinuţilor, o cameră senzorială destinată copiilor cu deficienţe din zona Marghita sunt obiective unde Delia Cormoș și-a pus sufletul la temelie.

Vestea tragică a morții Deliei în accidentul din Diosig a trezit multe reacții pe facebook: „De azi clasa noastră a rămas fără șefa clasei, Delia Crăciun (Cormoș), cea care spunea, în orice conjunctură lucrurilor pe nume, franc și direct. E foarte nedreaptă viața…Ne rămâne speranța că undeva, cândva, ne vom întâlni din nou toate/ toți și vom povesti despre tot ce ne-a legat. Cu bine, draga noastră! Condoleanțe sincere familiei”, a scris Melania Alexia Ioan.

Marcată de tragicul eveniment a fost și Florina-Natalia Bora. „Nu știu de unde să încep…Cum să mă obișnuiesc cu gândul că tu nu mai ești?! Nu pot! Cum aș putea când am învățat atâtea lucruri de la tine?! Am învățat să fiu mai bună, mai generoasă, mai respectuoasă, modestă, corectă, de cuvânt…Am primit atâta iubire de la tine, atâta atenție și ajutor! Poate că ai fi vrut să auzi altceva de la mine, draga mea colegă de bancă, dar, culmea ironiei, nu am inspirație deloc. Știu că nu ți-ar fi plăcut să ne vezi triste, de aceea, îți promit că zâmbetul și veselia ta ne vor rămâne veșnic în suflete. Drum lin printre îngeri, suflet drag!”, a promis fosta colegă de bancă.

„Am plâns, deși mi-a venit un gând de la tine, ești mai vie ca oricând! Îți mulțumesc și te îmbrățișez, pentru că știu că trăiesti, doar ca nu aici…dar exiști și îți multumesc că te-am întâlnit…drum lin până la o nouă revedere!”, a transmis Crina Pop.

Sute de oameni sunt acum cu gândul la Delia Cormoș. „M-am gândit ce să scriu. M-am gândit dacă să scriu. Scriu. Nu știu de ce, nici nu știu ce. Ea știe ce simt acum. Și dacă nu aș scrie. Știe că mi-e sufletul plin de durere, mintea plină de întrebări și ochii plini de lacrimi. Și totuși, scriu fiindcă simt că aici trebuie să fie și cuvintele mele, printre ale voastre. Să fie toate ale noastre aici. Îmi pare rău că timpul nu are răbdare să ne aștepte. Fiindcă avem încă mult de dăruit. Delia, ne vezi și ne auzi. Rămânem aici, cu gândurile către tine, cu inimile pline cu tot ce ai sădit în anii ăștia. Rămânem aici…plângând și zâmbind: că nu mai ești, dar că ai fost”, e gândul împărtășit de Ilinca Ștefania Mustățea.

Drumul lin, Delia Cormoș! Visul tău va dăinui!