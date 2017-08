Monica Bârlădeanu vine la The Woman After 5pm

Speakeri și ambasadori de renume

The Woman after 5pm! aduce publicului din Oradea speakeri de top, femei antreprenor de succes și ambasadori The Woman. Monica Bârlădeanu, actriță și antreprenoare a lansat în 2012 o casă de producție în Los Angeles care are 23 de proiecte pe care le regizează și produce. În 2013, și-a construit în propriul garaj un atelier de creație și din spirit absolut autodidact, a învățat să sculpteze în ceară și apoi în argint. Acesta a fost începutul unui nou business adiacent, o linie de bijuterii intitulată Mooncast, pe care le-a construit de la zero și pe care le-a gândit singură: de la piese, website, identitate sau distribuție.

Mirela Bucovicean, fondator Molecule F și ambasador The Woman, vine alături de femeile antreprenor din Oradea să împărtășească molecula succesului. Nume de referință în industria fashion și nu numai, Mirela este antreprenorul multivalent care a excelat în fiecare domeniu care i-a ieșit în cale. Cu un simț acut pentru calitate și succes, a dezvoltat un brand care vorbește de la sine despre design-ul românesc: Moledule F.

Conceptul The Woman

Peste 3000 de femei lider fac parte deja din comunitatea The Woman. 6 ani de evenimente dedicate antreprenoriatului și leadership-ului feminin, au făcut din Conferința de Leadership Feminin, evenimentul de referință din industrie. Zeci de speakeri internaționali și naționali care au ceva de spus au inspirat femeile prezente în sală, sub umbrela unui scop comun: să dezvolte mediul de afaceri, să educe și să instinge la schimbarea societății de astăzi și de mâine.

Scopul principal al evenimentului este oferirea experinței The Woman femeilor antreprenor, prin intermediul unui concept inedit, afterwork, într-un cadru informal care favorizează împărtășirea poveștilor de succes, networking-ul, oportunitățile business și voia bună, toate după ora 5pm.

Tematica ediției

Dincolo de clișeele impuse de mediul de afaceri, femeia modernă este orientată spre dezvoltarea profesională a sa și a celor din jurul său. Un exemplu de comportament în comunitatea din care face parte și un promotor al educației continue.

Continuând tradiția Conferinței de Leadership Feminin The Woman de la Cluj-Napoca, creștem și dezvoltăm comunitatea din Oradea prin același scop „Educația, puterea care schimbă lumea!” este tematica cu care mergem la Oradea la The Woman after 5pm!.

Despre The Woman after 5pm!

The Woman after 5pm! are loc în data de 28 septembrie, la Armonia Venue, cea mai nouă locație de evenimente din Oradea. Înscrierile se fac pe site-ul evenimentului fără costuri suplimentare: http://bit.ly/2tZl6X2