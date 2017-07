MORAMI SRL : produse profesionale pentru agricultura, gradina si casa

Compania MORAMI detine doua magazine in judetul Bihor: unul in Oradea si altul in Salonta. Ambele sunt magazine specializate in agricultura si se adreseaza atat profesionistiloir cat si amatorilor.

Odata cu vara, sosesc si conditiile mai grele pentru agricultura. Vara inseamna precipitatii mai reduse, temperaturi mai ridicate, o perioada mai mare de lumina, precum si variatii intre temperaturile dintre zi si noapte. Pentru a ajuta plantele din gradina dumneavoastra sa treaca mai usor peste vara, MORAMI va recomanda sa folositi cat mai eficient sistemele de irigatii si materialele pentru umbrire. Sistemele de irigatii pot fi folosite atat in agricultura profesionala precum si in agricultura hobby. Metodele de irigare se imparte in mai multe categorii: Irigarea prin aspersie (pentru suprafete mari si foarte mari sau hobby, pentru suprafete mici, cum ar gradina, gazonul, etc). Aspersia se poate realiza prin aspersoare cu diamentru de la ½” pana la 1”, debite de la 500 lph pana la 5.000 lph si diametre de acoperire de la 20 metri la 40 metri.

Irigarea prin picurare – poate fi facuta prin furtune sau benzi de picurare cu picuratori preinstalati, cu distante intre picuratori intre 10 cm si 100 cm, debite intre 1 si 4 lph, sau cu furtun orb si ciuperci de picurare, care se pot aplica la orice distante, in functie de plante.

Irigarea prin microaspersie – se foloseste in general in sere/solarii, prin sisteme suspendate, dar se poate folosi si in gradini sau la irigarea peluzelor, cu microaspersoare sustinute de suporti speciali.

Irigarea manuala, cu pistoale de stropit sau lance de stropit – se foloseste la suprafetele mici, gradini, peluze. Aici ne putem folosi si de aspersoare de gradina, cu deschideri variabile si diverse forme de udare, precum si de programatoare sau alte accesorii. Pe langa sistemele de irigat, puteti ajuta plantele sa treaca mai usor peste arsita verii daca folositi plasele de umbrire. Plasele comercializate de MORAMI sunt produse de ARRIGONI ITALIA, cel mai mare si mai vechi producator de plase italian. Arrigoni are o experienta de peste 80 de ani in domeniul plaselor de protectie. Plasele de umbrire comercializate de noi au sunt de mai multe feluri, si pot fi folosite atat in agricultura cat si rezidential. Au un grad de umbrire cuprins intre 30-88%

Au o latime cuprinsa intre 1 m – 12.8 metri

Au lungimi incepand cu 10 metri si pana la 100 metri.

AU O GARANTIE DE MINIM 4 ANI !!

Pe langa plasele de umbrire, MORAMI comercializeaza si plase antigrindina, plasa antipasari, plasa antiburuieni, plasa pentru plante cataratoare, accesorii si multe alte produse. Pentru mai multe informatii, pentru a descoperi cea mai vasta gama de produse destinate agriculturii si nu numai, va asteptam pe www.morami.ro, la telefon 0259 373 474, sau in magazinele noastre din: Salonta, piata Democratiei nr 6

Oradea, piata Episcop Ignatie Darabant nr 1 Advertorial!