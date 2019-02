Muncitorii non UE, soluţie la criza forţei de muncă

Criza de pe piaţa forţei de muncă este tot mai acerbă. Companiile caută soluţii noi pentru a-şi putea desfăşura activitatea. Ultima soluţie – aducerea de muncitori din ţările non UE.

Potrivit datelor furnizate de AJOFM Bihor, în cursul anului 2018, nu mai puţin de 84 de firme din judeţ au apelat la forţă de muncă din ţările care nu fac parte din Uniunea Europeană. Acestea au adus în total 419 muncitori. „Muncitorii provin din Vietnam, China, Mozambic, Republica Moldova, Guatemala, India, Kosovo, Sri Lanka, Georgia, Ucraina şi Serbia”, a declarat Békési Csaba. Meseriile pentru care aceştia au fost aduşi sunt diverse. Cei mai mulţi sunt muncitori necalificaţi. Urmează şoferii, muncitorii în construcţii, operatorii CNC, manipulanţii marfă, lăcătuşii mecanici, muncitorii în domeniul HORECA, etc. Din ţările non-EU au fost aduse şi persoane pentru posturi care necesită studii superioare: manager producţie, maiştri sau ingineri automatişti.

În acest an, doar într-o lună au apelat la forţa de muncă din ţările non UE – 12 companii din judeţul Bihor, pentru 68 de posturi. Dacă se merge în ritmul acesta, la sfâşitul anului cifra va fi mult mai mare decât anul trecut. „Tendinţa este în creştere. Mai ales că din a doua parte a anului trecut nu mai este obligatoriu să fie plătiţi cu salariul mediu pe economie. Acum pot fi plătiţi cu salariul minim”, a precizat şeful AJOFM Bihor.

Concurenţă sau nu?

Întrebarea care se pune este dacă muncitorii din ţările non UE sunt sau nu concurenţă pentru muncitorii autohtoni? „Aceşti muncitori nu sunt o concurenţă pentru români. Avem nevoie de ei, mai ales în munca necalificată. Numai să fim competitivi, să aducem cât mai mulţi. În acest fel se va normaliza piaţa, atât ca salarizare, cât şi ca deficit al forţei de muncă”, a subliniat Luminiţa Popa, director general al firmei de recrutare Corporactive Consulting. Aceasta este de părere că urmăm trendul normal al ţărilor europene care au importat forţă de muncă non UE atunci când au avut deficit de personal. „Ideal ar fi să ne aducem cetăţenii ănapoi, însă «viaţa bate filmul». Aşa că, devine tot mai reală necesitatea importului de forţă de muncă din Asia, Africa şi alte ţări non UE”, conchide Luminiţa Popa.

Nici directorul executiv al AJOFM Bihor nu crede că aceşti muncitori sunt concurenţă pentru români. „Dacă aduci astfel de muncitori, asta nu se rezumă doar la salariul minim pe economie. La salariu se mai adaugă costurile permisului de muncă, cazarea, transportul, etc. Da, sunt agenţi economici care îşi aduc personal pentru anumite posturi specifice. De exemplu pentru un restaurant cu specific asiatic, aduci un bucătar şef din Asia, dar pentru ajutor de bucătar angajezi personal român, pentru care mai beneficiezi şi de subvenţii de la stat”, a explicat Békési Csaba.