Musafiri din mai multe ţări la Gojdu

Tradiţii româneşti prezentate musafirilor

Colegiul Naţional ,,Emanuil Gojdu” este, în aceste zile, gazda unor elevi şi profesori din Marea Britanie, Polonia, Turcia şi Italia. Vizita are loc în cadrul proiectului Erasmus + cu titlul: ,,My career steps – aspirations for all” (Paşi în cariera mea – aspiraţii pentru toţi).