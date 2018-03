Muzeul Apelor inaugurat de Ziua Mondială a Apei

Sub sloganul „Natură pentru Apă”, Administrația Bazinală de Apă Crișuri a pregătit un program diversificat prin care, atât elevii, cetățenii dar și proprii angajați au oportunitatea de a fi parte activă.

Acțiunile dedicate Zilei Mondiale a Apei vor începe luni, 19 martie, ora 11, cu inaugurarea Centrului de Informare și Intervenție din localitatea Zerind (jud. Arad). Acest Centru găzduiește peste 90 de exponate, unele vechi de peste 60 de ani, exponate prin care se prezintă metodele de apărare împotriva inunadțiilor folosite în Țara celor trei Crișuri.

„ ABA Crișuri consideră acest Centru ca fiind un veritabil Muzeu al Apelor, primul din țată de acest gen. Ziua Mondială a Apei este un prilej bun pentru a inaugura Muzeul. Invitați speciali vor fi elevi din Oradea și din Zerind”, a precizat directorul ABA Crişuri, Sorin Guler. Marți, 20 martie, începând cu ora 10, voluntarii din cadrul ABA Crișuri se vor alătura acțiunii „Cleaning Crișul Repede”. Pentru această acțiune, cei 100 de voluntari ABA Crișuri s-au pregătit cu bărci, unelte, mănuși și saci menajeri pentru a elibera malurile râului Crișul Repede de deșeurile care încă se fac prezente.

„Facem un apel către cei care doresc să susțină actiunea Fundației Life Tineret și să se implice în mod activi în acest proiect. Toate detaliile legate de program, puncte de întâlnire sau organizarea echipelor etc sunt disponibile pe reațeau de socializare Facebook, în cadrul evenimentului Cleaning the river Crișul Repede”, a concuzionat, Sorin Guler.

Faleza florilor

Pentru al doile an an consecutiv, de Ziua Mondială a Apei, ABA Crișuri susține inițiativa comunității locale, cunoscută sub numele de „Faleza Florilor”. Dacă condițiile meteo vor fi favorabile, joi, 22 martie, începând cu ora 12:30, voluntarii ABA Crișuri invită comunitatea să planteze flori în jardinierele de pe malul drept al râului Crișul Repede, pe tronsonul Pod Ladislau- Pod Centrul de Calcul.

Pentru această acțiune ABA Crișuri va igieniza cele 563 de jardiniere și va planta cel puţin 300 de fire de flori. „Și anul trecut colegii mei au plantat flori dar, din pacate, în mare parte au fost furate. Cu toate acestea considerăm că prin educație și bune practici orice comunitate are oportunitatea de a evolua”, spune directorul ABA.

Acțiuni de ingienizare în parteneriat cu autoritățile locale se vor organiza și pe celelalte râuri din bazinul hidrografic Crișuri, cum ar fi: Barcău, Crișul Negru și Crișul Alb.

Tema Zilei Mondiale a Apei pentru anul 2018 este „Natură pentru Apă” şi îşi propune să atragă atenţia asupra faptului că societatea modernă în care trăim este datoare să se inspire din natură, pentru a face faţă numeroaselor provocări, dintre care cele mai serioase privesc calitatea și cantitatea resurselor de apă.