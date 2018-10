Natură magică, expoziţie de artă a lui Günter Hujber!

Nu întâmplător Oradea găzduiește această expoziție de gravură, existând o concordanță între estetica arhitecturii orașului și cea a artei lui Günter Hujber, venită pe același filon Art Nouveau și prezentând aceeași eleganță în linii și în forme. Expoziţia se va desfăşura vineri 19 octombrie, de la ora 18:00 la Galeria Visual Kontakt Oradea pe Str Republicii 47.

Natura din universul de față este văzută nu ca peisaj, ci ca variații ale trupului feminin, ale florei și ale faunei pe care, cu mare iscusință, Günter Hujber le preface prin metamorfoză, asemenea unui magician, în frânturi de fabulos.

Una dintre seriile din expoziție are ca temă labirintul și implicațiile lui. Este de remarcat felul în care un întreg ghem de referințe culturale se întâlnesc aici, într-un mod imaginativ, creații și creatori din diverse epoci ale culturii europene, parafraze din opera lui Tițian, a lui Hieronymus Bosch, portretul lui Sigmund Freud și referințe la scrierile lui Cehov. Într-un sens mai larg, întreaga expoziție poate fi privită ca un labirint în care călătorul imaginar se întâlnește cu personaje ale căror origini variază de la miturile antice până la personaje emblematice din pictura vechilor maeștri și la mari opere aparținând atât literaturii, cât și muzicii universale. În tot acest periplu prin referințe ale culturii europene întâlnim ca motive dominante jocul magico-erotic pe care protagonistele îl inițiază și cel al prezenței fantasticului în diversele sale forme. În acest sens, putem spune că ele sunt motorul artei lui Günter Hujber, care precizează că, în opinia sa, “miturile, frumuseţea trupului uman şi sexualitatea sunt eterne în artă, dar nu numai. Ele sunt fundamentale în viaţă, fundamentale în istorie şi o parte importantă din viaţa noastră, importante pentru fanteziile şi visele noastre, pentru a evada din realitatea cotidiană”.

Până și în privința alegerilor literare (și aici mă refer la edițiile bibliofile), Günter Hujber optează pentru scrieri în al căror conținut sunt forme ale supranaturalului. Una dintre piesele importante ale expoziției este seria de gravuri dedicată poemului “Corbul” de Edgar Allan Poe, proiect realizat la inițiativa editorului Antonín Krejčíř şi a atelierului său KreAt din Brno. În expoziție pot fi văzute atât matrițele gravurilor (respectiv plăcile de cupru), cât și gravurile tipărite, însoțite fiind de cartea-obiect ce prezintă alăturate textul lui Poe într-o variantă multilingvă și ilustrațiile în intaglio ale artistului ceh. Seria înainte menționată este o (re)contextualizare a poemului lui Edgar Allan Poe în imaginarul erotic al artistului plastic, unde însăşi imaginea Eleonorei capătă dimensiuni erotice. Pe lângă această serie, o alta este dedicată colecției de poeme de inspirație folclorică, cu elemente macabre și tragice plasate intr-un registru miraculos, “Kytice”, scrise de autorul ceh Karel Jaromír Erben, în secolul XIX.

Conținutul metaforic și simbolic din gravura lui Günter Hujber oscilează, cu a sa polaritate, între tenebre și lumină, inclusiv prin prezența celor două astre (antropomorfizate), Soarele și Luna, care se întovărășesc adesea. E greu de spus înspre ce parte înclină universul artistic, vizitatorul fiind invitat să descopere unde pătrunde mai mult lumină și unde lucrurile se ascund în întuneric.

Totodată, acesta îl poate întâlni pe artistul însuși printre ex librisurile expuse, care, sub întruchiparea unui alchimist, veghează asupra născocirilor sale fanteziste.

Günter Hujber s-a născut în Velké Losiny, Cehia, la 20 mai 1966. A absolvit Universitatea Tehnică din Brno. Opera sa include lucrări de grafică, pictură în ulei și tehnici mixte. De asemenea, se dedică unor proiecte artistice concepute împreună cu prietenii săi, cum ar fi realizarea de scurtmetraje suprarealiste și colaje muzicale improvizate. În gravură, Günter Hujber este unul dintre cei mai importanţi creatori care lucrează în tehnica ac rece și printre cei mai de seamă artişti ai ex librisului contemporan. În viziunea proprie, lucrările sale sunt probabil mai apropiate de simbolism ca stil decât de suprarealism, având în vedere numărul mare de simboluri ascunse în majoritatea creaţiilor sale. Günter Hujber se inspiră din vise, muzică (ce variază de la muzică clasică la heavy metal și muzică industrială) și literatură (în principal, F. Kafka, B. Hrabal și R. Bach). Artistul este membru al Art Kolegium, SSPE (Societatea Cehă a Colecționarilor de Ex libris), DEG (Societatea Germană a Colecționarilor de Ex libris) și Uniunea Artiștilor din Olomouc. Participări în expoziții din Cehia (Velké Losiny, Šumperk, Úsov, Zábřeh, Olomouc, Prague, Mariánské Lázně, Veltrusy, Děčín, Klánovice, Mělník, Kostelec nad Černými lesy), Austria (Viena, Hohenberg, Lilienfeld), Ungaria (Györujbarat), Franța (Paris), China (Tianjin, Beijing, Taiwan), Danemarca (Frederikshavn), SUA, Italia, Rusia, Bulgaria, Germania etc. Dintre premiile obţinute semnalăm: Cea mai bună expoziție din cadrul festivalului de Artă Cehă din České Budějovice, în 2005, Premiul I în cadrul Competiției de Ex libris Erotic din Beijing, China, în 2011 și Premiul al II-lea în cadrul Competiției Internaționale de Ex Libris din Varna, Bulgaria, în 2018.

