„Am controlat meciul de la început până la sfârșit. Mă bucur că am arătat seriozitate și că am avut reacție după meciul pierdut cu elvețienii și mă bucur că am abordat corect situația.

Este o victorie pe care o bifăm și pe care eram obligați să o obținem. În urma acestui rezultat cred că sunt calificați în TOP 6. Pot să spun că ne-am îndeplinit primul obiectiv în campionat pe acest sezon. La final am avut doar români pe teren. Este un lucru îmbucurător pentru mine”, a declarat Achim, citat de CSM Oradea.

Tehnicianul și-a reamintit și eșecul suferit în tur pe terenul steliștilor: „Evident că în două luni lucrurile au evoluat de așa natură încât am reușit să ne revanșăm pentru meciul pierdut cu Steaua în tur. Acela a fost primul meci de campionat, iar noi în general începem mai greu. Am avut și câteva probleme atunci. Pe de altă parte, Steaua nu a mai marcat așa cum a făcut-o în tur. Ronnie Harrell ne-a ucis atunci. Azi nu a reușit să repete acea prestație. De asemenea, ne-am luat anumite măsuri împotriva lui Keith Clanton, un alt jucător care ne-a pus în mare dificultate în tur”.