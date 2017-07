„Ne-am simţit ca nişte ciorapi murdari şi rupţi”

Dunca acuză faptul că s-a renunţat fără prea mute explicaţii la vechea conducere tehnică şi o mare parte din jucători care au realizat în ediţia precedentă cea mai bună performanţă a unei echipe de club din poloul românesc – calificarea în finala LEN Euro Cup.

Proiect refuzat

SCOALA DE POLO GHEORGHE DUNCA – PARTENER LA TORPI WATERPOLO CAMP TARGU MURES 2017, PRIMA TABARA DE POLO DIN ROMANIA

In perioada 05-08 august 2017, Scoala de polo Gheorghe Dunca va demara in colaborare cu CS Torpi Targu Mures prima tabara de polo din Romania: TORPI WATERPOLO CAMP TARGU MURES 2017. Invitati din “crema” polo-ului, antrenorul echipei nationale de polo a Romaniei, Dejan Stanojevic, Preparatorul Fizic al Echipei Nationale a Muntenegrului, Nenad Djurovic si Antrenorul Federal al F.R.P., Cristian Iordache.

PROGRAM TABARA:

JOI 3 AUGUST

15:00 -18:00 primire/cazare sediu TORPI

18:30 – conferinta presa

19:30 – masa oficiala Zeppelin

20:30 – discutii, prezentare staff, prezentare program

22:00 – INCHIDEREA PROGRAMULUI

VINERI 4 AUG

07:30 – desteptare

08:00 – 08:45 – exercitii fizice sala sport Torpi – NENAD DJUROVIC

09:15 – 09:45 – mic dejun Zeppelin

09:45 – 10:10 – deplasare bazin/echipare

10:10 – 10:30 – sedinta despre jocul de polo si reguli – BADEA ALEXANDRU

10:30 – 11:00 – sedinta despre importanta incalzirii pe uscat – NENAD DJUROVIC

11:30 – 13:30 – bazin–STANOJEVIC/DUNCA/DJUROVIC (PE USCAT)/BADEA

14:00 – 14:30 – masa pranz Zeppelin

15:00 – 16:30 – ODIHNA

17:00 – 18:00 – sedinta sala Torpi STANJONEVIC/DUNCA

19:00 – 20:30 – bazin – DEJAN/DUNCA

21:00 – cina

22:00 – ODIHNA

SAMBATA 5 AUGUST

07:30 – DESTEPTARE

08:00 – 08:45 exercitii fizice sala Torpi – NENAD DJUROVIC

09:15 – 09:45 – mic dejun ZEPPELIN

10:00 – 11:00 – sedinta, discutii/impresii/intrebari –ALEX BADEA

11:30 – 13:30 – bazin – DUNCA/STANOJEVIC/IORDACHE

14:00 – 14:30 – masa pranz ZEPPELIN

15:00 – 16:00 – ODIHNA

16:15 – 17:30 – sedinta/vizonare teme polo

18:00 – 19:30 – bazin

19:30 – 21:00 – RELAXARE IN COMPLEX ACASM

21:15 – cina Zeppelin

22:00 – ODIHNA

DUMINICA 6 AUGUST

07:30 – DESTEPTARE

08:00 – 08:30 – mic dejun Zeppelin

09:00 – 11:00 – sesiune autografe si poze

11:30 – 12:30 – bazin –joc scoala – DEJAN VS DUNCA

13:00 – 14:00 – festivitate inchidere – MAIOR CLAUDIU, STANOJEVIC, DUNCA , GAVRUS CALIN

14:30 – masa pranz

16:00 – INCHIDERE CAMP

„Dupa cum vedeti, este o organizare serioasa, fiind implicate persoane din Administratia locala Targu Mures cat si F.R.Polo. Programul este complex si va fi practic unul “la foc continuu”. Copii vor avea atat cazarea, masa si transportul intre locatii asigurate, iar daca exista doritori dintre parintii acestor copii de a petrece un weekend la Targu Mures exista o conventie cu cateva locatii hoteliere si restaurante locale unde acestia vor putea beneficia de preturi accesibile, impreuna cu un itinerar de turism in Tg. Mures si in judetul Mures cu cele mai importante puncte de atractie.

TORPI WATERPOLO CAMP TARGU MURES 2017 este un program pilot, destul de indraznet as spune si speram sa aiba succes. Este primul pas catre momentul in care se vor organiza mai multe tabere de acest gen pe parcursul unui an. In tara suntem pionieri pe acest segment, preturile sunt mult mai accesibile decat acelea de a-ti trimiti copilul in afara tarii, in tari ca Spania, Malta, Ungaria, SUA, Muntenegru, unde se practica astfel de tabere cu succes.

Targu Mures este plasat in mijocul tarii si poti ajunge in cateva ore atat de la Oradea, Arad, Cluj, cat si de la Bucuresti. Oameni profesionisti sunt invitati sa predea polo in aceasta tabara, orasul este unul frumos, si, spre deosebire de alte multe cluburi, Torpi Tg Mures prin persoana presedintelui sau, Sorin Moldovan s-a aratat de la inceput foarte deschis, in cateva zile dandu-mi raspunsul ferm si propunerea de a colabora cu proiectul initiat de mine, cel al Scolii de Polo.

De ce Tg Mures? Asa cum am spus, Torpi a raspuns rapid si pozitiv. Din pacate, eu am avut o tentativa esuata intr-o oarecare masura si aici in Oradea, anul trecut, unde m-am lovit de cativa factori insidiosi, in final sugerandu-mi-se sa incetez activitatea scolii de polo. Motivele nu doresc sa le discut acum pentru ca in acest moment am altceva de transmis publicului, desi sunt sigur ca tinerii oradeni ar fi avut ce sa invete de la mine. Singurul meu regret este ca mi-am dorit mereu sa dau mai departe oradenilor mei, in primul rand, tot ceea ce am invatat in cariera mea de poloist, in semn de recunostinta. Da, sunt un patriot local, am spus-o de nenumarate ori si am s-o spun in continuare, desi situatia mea in Oradea acum, nu este una roza, si, dupa cum se vede sunt alte orase unde atat eu cat si ideile mele sunt imbratisate.

Daca ma intrebati ce voi face in perioada urmatoare, unde voi merge, daca voi mai antrena, voi mai juca, unde anume va spun sincer, eu am prevazut toata situatia in care s-a ajuns cu echipa CSM Digi la sfarsitul sezonului trecut, echipa la care am activat ani de zile, mai apoi in ultimul an, antrenand-o. In ciuda aparentelor aceasta este o situatie ingrata, atat fata de jucatori cat si fata de staff-ul tehnic, amanuntele cunoscandu-le dar cei implicati, iar justificarile conducerii clubului fiind puerile si ieftine, lipsite de vreun temei solid sau o idee clara de strategie in perioada urmatoare. Ne-au anuntat, imediat la incheierea campionatului, sec: colaborarea noastra inceteaza si tot azi prezentam noul staff si strategia. Problema nici macar nu mai e aceea, ci ca s-au anuntat niste schimbari prin care tinerii oradeni sa aiba o sansa datorita unei noi strategii! Pai daca e asa nu inteleg de ce se aduc straini si jucatori din alte orase la echipa? Ce se intampla cu sansele acelor oradeni care trebuiau sa beneficieze de aceste schimbari? Dar cu oradenii care au fost afectati de aceste schimbari dupa ani multi de energie cheltuita pentru gloria C.S.M.? Putem discuta mult pe aceasta tema, cu detalii si martori insa ar dura prea mult pentru ca s-au intamplat nenumarate lucruri de-a lungul anului care s-a scurs. Sper sa nu se supere pe mine Dorin Costras, noul antrenor al echipei, cu care am o relatie foarte buna, pe aceasta cale dorind sa-i transmit ca aceste afirmatii ale mele nu-l privesc pe el, in mod direct.

Realizand inevitabilul, am luat legatura cu alte cluburi, parteneri, prieteni ca in cazul in care nu mi se va prelungi contractul sa tina cont de mine. Bineinteles ca CSM sau Crisul ne-au facut sa ne simtim ca niste ciorapi murdari si rupti pe care-i arunci la gunoi, renuntand la noi asa, pur si simplu, a doua zi dupa ultimul meci din campionat. Acum ma intreb si eu, care club serios si care se respecta, din lumea aceasta isi arunca la gunoi valorile si nu doreste ca acestea sa ramana in continuare in club? Este prima data cand ies public cu acest subiect.

Anul trecut, in august, m-am dus la conducerea CSM cu un proiect serios si complex de relansare a polo-ului juvenil si de maximizare a incasarilor de la cele doua bazine, din initieri si abonamente. Nu ca nu am fost bagat in seama, dar unii oameni chiar s-au suparat pe obraznicia mea de a incerca sa aduc lucrurile la normalitatea adaptata zilelor noastre, atat organizatorica cat si de marketing, de eficientizare a muncii si a maximizarii incasarilor de la cele doua bazine. Dar daca in Oradea nu se doreste, se doreste altundeva.

Mi-am dorit mereu sa antrenez, sa antrenez in Oradea, intr-o zi ma voi intoarce cu siguranta, aceea va fi ziua in care voi fi primit cu bratele deschise, probabil de catre o alta conducere, asa cum sunt primit acum la Tg. Mures, sau la noul meu club, pentru ca nu-i asa, “Nimic nu este vesnic in lumea aceasta, nici macar problemele mele!”(Charlie Chaplin)

Am acceptat oferta celor de la Y.I.Y.K Istambul, pe scurt “Yuszme”(club fondat in anul 1943). Voi pleca in Turcia cel putin pentru un sezon la eterna rivala a Galatasaray-ului in materie de polo, este club exclusiv de natatie si isi avea sediul si bazinul pe maulul Bosforului. Galatasaray i-a depasit la trofeele castigate abia anul acesta odata cu ultimul titlu castigat in Turcia. Acum au planuri mari, reconstruirea clubului de la temelii atat la propriu cat si la figurat. La sfarsitul lunii august cel mai probabil vor incepe lucrarile la noul bazin si noul sediu al clubului. La inceputul lunii iulie am fost invitat la Istambul unde in afara discutiilor si a negocierilor legate de contract mi-a fost aratata atat locatia urmatorului bazin cat si planurile lui, cel tarziu din sezonul urmator putand sa ne desfasuram activitatea in noua locatie. Voi avea in responsabilitatea mea intreaga sectie de polo a clubului, de la echipele de juniori pana la cea de seniori. Este o provocare noua pentru mine si deoarece sunt un tip indraznet am spus da. In acesta vara am avut discutii si cu cateva cluburi din tara, insa sovaiala si lipsa transparentei, a claritatii si a sigurantei din tara a dus ca asteptarile sa fie mult prelungite, neputand sa stau si sa mai astept ceva incert, spre deosebire de cei de la Yuzme Istambul, care s-au miscat extrem de repede, atat cu invitatia mea la negocieri, cat si cu concretizarea ofertei si a contractului.

Cu siguranta voi avea o viata interesanta in perioada urmatoare in cel mai mare oras din Europa si unul dintre cele mai mari din lume. Va trebui sa-mi las in tara familia si prietenii, asta cred ca va fi partea cea mai grea, iar in rest, va trebui sa le invat obiceiurile, cultura si mentalitatea, dar sunt sigur ca ma voi putea adapta usor, deoarece multe din obiceiurile noastre le mostenim chiar de la turci. Sunt increzator in fortele mele si in ceea ce cunosc in materie de polo. Obiectivul sectiei in sezonul urmator sunt focusarea pe echipele de juniori si mentinerea echipei de seniori in prima liga turca, urmand ca de la anul, odata cu darea in folosinta a noului complex sa se schimbe datele problemei, presedintele dorind ca prima echipa a clubului sa revina in prim-planul poloului turcesc.