„Ne dorim minim 20 de medalii”

Oradea este în perioada 1-4 august capitala europeană a şahului rapid pentru juniori. 340 de tineri şahişti din 20 de ţări se vor duela la tabla de şah pentru medaliile Campionatului European. La conferinţa de presă desfăşurată la Hotel Continental au participat Cosmin Butuza– secretar de stat în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, Sorin Iacoban– preşedinte al Federaţiei Române de Şah, Sandor Pandor – preşedinte al Consiliului Judeţean Bihor, Ion Șerban Dobronăuţeanu – prim-vicepreşedinte Federaţia Europeană de Şah (ECU).

„Federaţia Română de Şah a reuşit să dezvolte acest sport, dovadă fiind rezultatele şi Campionatele Europene organizate în România. Susţinem astfel de iniţiative, mai ales că suntem în Anul Centenarului şi trebuie să ne mândrim cu asta. Vă aşteptăm cu medalii cât mai multe. Voi sunteţi generaţia de mâine”, a fost cuvântul inaugural al lui Cosmin Butuza.

Preşedintele Sorin Iacoban a invitat reprezentantul MTS să „deschidă larg vistieria MTS, pentru că o să luăm multe medalii şi la Oradea”.

„Suntem mândri că Oradea şi Bihorul găzduieşte un astfel de eveniment. Ni se duce vestea de la Londra la Moscova, sau în alte capitale europene. Cât putem ajutăm şi noi. Vizitaţi Oradea şi Bihorul pentru că o să rămâneţi cu o impresie bună”, a fost discursul lui Sandor Pasztor.

Competiţia se va desfăşura la Hotel Continental, pe categorii de vârstă între 8 şi 16 ani. Obiectivul enunţat de preşedintele FRŞ este obţinerea a „minim 20 de medalii”, lotul României fiind alcătuit din circa 120 de şahişti.

Campionii au fost premiaţi

În cadrul confernţei de presă au fost premiaţi şahiştii români care au devenit campioni europeni, respectiv vicecampioni în Germania (11-19 iulie). David Gavrilescu, George Stoleriu, Victor Văsieşiu, Alexandru Bogdan Baznea, au cucerit titlul continental la masculin, în timp ce fetele Miruna-Daria Lehaci, Alessia-Mihaela Ciolacu au devenit vicecampioane la juniori U18. Şahiştii au fost însoţiţi şi pregătiţi de antrenorul FIDE Nad-Titus Petre.

„Sunt fericit că am putut reprezenta România, că am avut ocazia să jucăm în compania unorşahişti importanţi din Europa. Împreună, ca echipă, am reuşit să devenim campioni europeni şi suntem mândrii de asta. Mulţumiri tuturor care ne-au susţinut”, a declarat David Gavrilescu, cel prezentat de antrenorul Nad Titus Petre ca liderul echipei, în ciuda celor 15 ani ai săi.

De asemenea, conducerea FRŞ a mulţumit orădenilor Ioan Mille, Alexandru Szel şi Ioan Fleisz, care activează de mulţi ani în cadrul Asociaţiei Judeţene de Şah Bihor.