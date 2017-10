Negocierile au eșuat | Greva generală OTL continuă

UPDATE: Reprezentanții conducerii societății locale de transport în comun au depus plângere la Tribunalul Bihor pentru constatarea ilegalității protestului şi dispunerea reluării activităţii.

Pe de altă parte, angajații își mențin poziția și refuză să scoată autobuzele şi tramvaiele pe traseu.

Conducerea ameniniţă subalternii cu Tribunalul dacă nu ies la muncă miercuri dimineaţă.

Șoferii, vatmanii și ceilalți angajați ai societății locale de transport în comun au refuzat, marți, să scoată mijoacele de transport pe trasee, declarând grevă spontană pe termen nedeterminat.

Oamenii se află în fața sediului OTL, în așteptarea unei soluții favorabile în negocierile pe care le poartă cu conducerea pentru condiții mai bune de lucru și pentru creșteri salariale. „Pe mine primarul Bolojan m-a sunat să îmi spună că oamenii sunt în grevă”, ne-a declarat liderul sindical Virgil Mânz, insistând că mișcarea de protest e spontană.

Mânz spune că protestarii nu au stabilit o oră la care să reia lucrul „oamenii au zis că nu pleacă până nu venim cu rezultate ale negocierilor acceptabile. Am cerut creșteri salariale și ni s-a propus o creștere cu 2%, un procent de mizerie. În plus, mai avem și zile tăiate de la concedii, în anumite condiții. Iar condițiile de muncă sunt zero. De zeci de ani lucrez aici, tot cerem și vorbim cu pereții”, spune Mânz.

Câteva zeci de angajaţi ai societăţii se adunaseră în faţa clădirii din strada Atelierelor, în vreme ce la etaj, în birouri, conducerea proaspăt instalată – directorul Mircea Pop, liberal ca orientare politică, negocia cu liderii de sindicat. Majoritatea lor sunt şoferii şi vatmanii care trebuiau să intre la schimbul de dimineaţă şi să iasă pe trasee la 4:30, tehnicieni, mecanici şi casieriţe. Primarul Ilie Bolojan a ajuns şi el la sediul OTL, în jurul orei 6:00, adus de directorul Pop. Nu a stat la negocieri, însă.

„Ne-au propus să renunţăm la trei zile din salariu ca să ne dea cei 2% în plus la salariu”. E 2% un acceptabil? „Of, doamnă…”, a venit răspunsul unui şofer.

„Am fost în concediu şi mi-au intrat în cont pentru luna aia 1550 de lei, fără bonuri, fără nimic. Asta ca şofer profesionist, cu atestat şi cu responsabilitate foarte mare”, ne-a relatat un altul, nemulţumit de venitul său, în calitata de şef de familie. Oamenii spun că salariul de încadrare este în jur de 2.000 de lei, la care se adaugă unele sporuri.

„Am fost aici înainte de 4:30 dar nu am ieşit, nu a ieşit nimeni. Un autobuz a blocat ieşirea şi aici am rămas. Nu s-a ştiut nimic, chiar m-am speriat dimineaţă când am ajuns aici. A apucat să iasă un autobuz dar a intrat înapoi”, relatează un protestatar.

Taxi!

Greva de la OTL a arătat dat peste cap întregul oraş: oamenii au întârziat la lucru, elevii la şcoală. Chiar şi în jurul orei 9:00, când deja era evident că tramvaiele şi autobuzele nu circulă, se mai gădeau orădeni, mai ales vârstnici, aşteptând aiuriţi prin staţii. De altfel, panourile electronice ale OTL nu spuneau nimic despre mişcarea de prostest cum nici pe chioşcuirile de bilete, închise, nu exista nicio informaţie despre grevă.

Doar taximetriştii au avut o dimineaţă foarte profitabilă, majoritatea staţiilor au stat goale iar doamnele din dispecerate au fost nevoite să refuze unii clienţi, din cauza cererii prea mari şi numărului limitat de maşini din tură.

Blocaj

Marți spre amiază, negocierile între angajaţi şi conducerea OTL s-au blocat. Personalul a rămas ferm pe cererile iniţiale, între care salariu de încadrare de 3.000 lei, bonuri de 15 lei pe zi lucrătoare, spor de stress, sâmbete şi duminici plătite cu spor de 100%, bonuri de cadou la sărbători şi altele. „Ei doar oferă ce cred ei, nu negociază din ce am cerut noi”, ne-a relatat un angajat al societăţii, care spune că colegii săi nu sunt dispuşi să cedeze.

Între timp, liderii de sindicat au ieşit din negocieri cu propunerile conducerii, dar acestea nu au fost acceptate de angajaţi.

Din partea conducerii, directorul Pop spune că s-a prezentat la muncă ieri, la ora 4:30: „La ora actuală li s-a oferit 2.269 lei salariu de încadrare din 1 ianuarie 2018 şi 21 de tichete a câtre 15 lei tichetul şi creşterea sporului pentru weekend, de la 40% la 50% pe zi. N-au comunicat nimic, că acceptă sau nu dar posibilitățile firmei nu sunt mai mari la ora actuală”.

Pop spune că din calculele contabile ale firmei reiese că „nu se poate să mărești salariul la 3.000 de lei, cum cer. Poate e mult, poate e puțin, nu ne putem permite”.

Tribunal

Spune că nu are nicio soluţie pentru reluarea transportului în comun, în afară de Tribunal – „dacă mâine nu ies, depunem plângere la Tribunal pentru opriorea lucrului fără să fim anunțaţi, ceea ce e ilegal. Azi am încercat să aplanăm situaţia prin discuţii, în detrimentul călătorilor dar observ că deocamdată vor să ne forţeze mâna pe acei bani. Dacă am mări salariile la cotele cerute ar însemna să creştem şi tarifele, la 4 lei pe bilet şi până la 80, 90 de lei pe abonamente. Aşa, sigur am pierde o parte dintre clienţi”.

În medie, într-o zi lucrătoare scoate pe trasee 110 mașini – 50 tramvaie şi 60 autobuze şi are peste 100.000 de validări pe zi. Pierderile OTL pe zi de protest sunt estimate la 50.000 de euro.