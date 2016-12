Nicoleta Nucă alături de orădeni

Susținătorii Nicoletei au îndurat temperaturile negative, fie ca au urmărit-o de pe patinoar, fie că au stat în fața scenei. Cu o veselie și un entuziasm specific, Nicoleta i-a încântat pe cei prezenți timp de o oră atât cu melodiile proprii, cât și cu piese ale unor artiști de talie mondială.



Artista născută la Chișinău a interpretat: Amintiri, Castele de nisip, Inima mea, Linistea, Hello (Adele), All I want for Christmas is you (Mariah Carey ), Be The One (Dua Lipa ) și multe altele.

„Am venit să o vedem pe moldoveanca noastră” spune Nastea, o tânără studentă în Oradea, originară din Republica Moldovă.

© Nastea (în centru) împreună cu prietenii ei din Republica Moldova la concertul Nicoletei Nucă

Joi, 22 decembrie, pe scena amplasată în Piața Unirii va concerta Elena Gheorghe, de la ora 20:00.