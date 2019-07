Nicu Alifantis, impresii „medievale”

După concertul de sâmbătă seara şi Festivalul Medieval Oradea, maestrul Nicu Alifantis a rămas cu impresii puternice. Nu doar după drumul lung şi obositor, pe care îl pomenise înainte, dar şi după atmosfera din Cetate şi plimbările prin oraş. Impresii pe care le-a notat şi pe pagina sa de Facebook:

„Așa cum promiteam, revin cu un mic rezumat al celor petrecute de vineri până luni.

Am ajuns vineri la Oradea la 23:30. OF!!! Unii dintre noi s-au pierdut în paturi, alții la „Crinul Alb”, un loc de excepție, deschis non-stop, cu mâncare delicioasă, atmosferă extrem de civilizată și servicii impecabile. La plecare, dăm nas în nas cu doi băieți în uniforme care fumau ca șmecherii din filmele americane și ne pândeau. Ce-i drept și noi am făcut una d-aia românească. Am ocolit un pasaj subteran și am traversat strada tot ca șmecherii. Dreptu-i că era două noaptea și nu se vedea nici urmă de mașină. Am fost apostrofați, ne-am scuzat căci cam aveau dreptate, dar puțin cam prea zeloși pe gustul nostru.

Sâmbătă la prânz, Cetate, probe de sunet. Impresionantă atmosfera din Cetate. Parcă am pășit într-un alt timp. Un film al lumii medievale orădene se derula în fața ochilor noștri fără ostentație, cu un firesc absolut normal. Un el și-o ea au dansat pe un cântec de iubire, singurul pe care l-am cântat integral la probe, pentru ei. Erau atât de frumoși în lumea lor, din lumea asta a noastră…

După probe am făcut ceva ce nu-mi stă în fire. O să râdeți, am mers la cumpărături sau la „shopping” cum se spune pe la noi. M-am luat după Mirică, Neniță și Bițulescu. Să mă fi văzut, om bătrân cum luam sub braț umeraș după umeraș de care spânzurau cămăși, tricouri, sacouri, eșarfe… Se pare că am avut fie o copilărie nefericită, fie un moment de rătăcire… Am citit asta în ochii fetei de la casă care a răsuflat ușurată când a terminat de înghesuit totul într-o pungă uriașă.

Am purces victorioși la „Crinul Alb”, prânz, puțin somnic de frumusețe și seara la scenă.

Cântau cei de la 100 Folk Celsius. Îi reîntâlneam după 39 de ani de când cântasem la Budapesta alături de ei. Erau plini de energie, iar publicul a cântat cu ei aproape toate cântecele. Apoi am urcat pe scenă și am avut parte de-o seară minunată. Toată Piața Cetății era plină ochi de lume care a cântat și a fost alături de noi până la ultima piesă.

Mulțumim dragi orădeni pentru seara de vis. Mulțumim Asociației Pentru Promovarea Turismului din Oradea, domnului Florin Budeu, echipei tehnice.

Duminică dimineață, mic dejun, cafea, apă, trezirea la realitatea românească pe care urma să ne-o ofere o altă lume de basm, de astă dată horror, cu „Feți-Frumoși-Hidoși” și „Vrăjitoare-Mume-Rele” aflați în capu’ trebii ce ne supun la cazne inimaginabile, pentru a ne atinge țelul, adică să ajungem acasă. Iar basmul ăsta, neaoș, românesc, a început la 9:30 când am plecat de la Hotel și s-a sfârșit la 21:00 când am ajuns în sprinten pas la București…”

Ne bucurăm ca maestrul a ajuns cu bine acasă, că s-a simţit bine în oraşul de pe Crişul Repede şi în Cetate, şi îl mai aşteptăm alături de prietenii săi din trupa ZAN.