Nidec, GMAB Consulting şi FinProm participă la Oradea Job Expo

Oradea Job Expo deschide seria de toamnă a târgurilor de locuri de muncă. Manifestarea, organizată de Inform Media, editor al cotidienelor Jurnal Bihorean şi Bihari Naplo, şi al site-urilor Bihon.ro şi Erdon.ro, în partener intituţional cu AJOFM Bihor, va avea loc vineri, 4 octombrie, între orele 9:00 – 18.00, la Era Park.

La ediţia de primăvară, care a avut loc în aceeaşi locaţie – Era Park – în data de 22 martie, au participat 30 de firme, care au oferit peste 1.400 de locuri de muncă. La final, companiile prezente au adunat 981 de CV-uri. Majoritatea participanţilor au fost mulţumiţi şi ne-au sugerat să mai facem o ediţie a târgului în a doua parte a anului. Drept urmare, ne aflăm în faţa ediţiei de toamnă a Oradea Job Expo.

Nidec

Nidec, furnizorul mondial numărul unu în producţia de motoare electrice, motoare de precizie de dimensiuni reduse pentru industria electronică, motoare pentru industria auto, precum și motoare pentru aplicații comerciale și de uz industrial, va participa la Oradea Job Expo cu o ofertă de 34 de posturi. 11 dintre acestea sunt destinate persoanelor cu studii medii: un operator CNC, trei tehnicieni electromecanici şi şapte operatori producţie, iar restul de 23 se adresează persoanelor cu studii superioare.

Este vorba despre un junior mechanical design engineer, un mechanical design egineer, un seismic calculation engineer, un project manager, un electromagnetics FEA engineer, doi automation and commissioning engineer, un thermal CFD engineer, un FEA engineer, un accounts payable with german, doi IT administrator system and network, trei helpdesk technician, un software test and qualification engineer, un electromagnetics FEA engineer, un cost controller, un sales order administrator, un sales and operation planning analyst, un manufacturing engineer, un production engineer şi un financial analyst.

GMAB Consulting

Companie cu o experienţă de peste 20 de ani în domeniul proiectării şi fabricaţiei echipamentelor, liniilor de asamblare şi automatizare pentru industria automotive, GMAB Consulting participă la „Oradea Job Expo” cu o ofertă de 37 de locuri de muncă. 13 dintre acestea sunt destinate persoanelor cu studii superioare: trei tehnicieni proiectanţi, doi ingineri electronişti, un inginer electroenergetică, cinci operatori în domeniul proiectării şi doi automatişti.

Alte 24 de posturi sunt pentru persoanele cu studii medii: cinci montatori subansamble, trei operatori CNC, trei frezori, trei lăcătuşi mecanici, un strungar, un rectificator, doi sudori, trei electricieni şi doi muncitori necalificaţi.

GMAB oferă salariu atractiv, prime de Crăciun, bonusuri de performanţă, transport, masă caldă, posibilităţi de cazare, prime de căsătorie şi naştere, cursuri de formare şi calificare la locul de muncă, training-uri de perfecţionare şi specializare, posibilităţi de dezvoltare profesională. Lipsa de experienţă nu reprezintă dezavantaj, firma oferind instruire la locul de muncă.

FinProm

FinProm este o firmă cu sediul în Arad, nou intrată pe piaţa orădeană, desfăşurându-şi activitatea la Trade Center, caută 30 de operatori prelucrare date intermediari în activitatea financiară. FinProm oferă servicii de înaltă calitate privind introducerea datelor şi gestionarea documentelor, oferind o soluţie singulară pentru cererile de procesare a datelor şi operaţiunilor de back office, reducând semnificativ nevoile de personal intern, accesoriile şi costurile aferente.

Pe lângă salariul de încadrare, FinProm oferă bonusuri de performanţă, carduri private de sănătate, decontarea transportului în interiorul oraşului, cursuri gratuite de limba italiană, traininguri de specialitate, petreceri şi team-building-uri. Persoanele interesate de un post trebuie să aibă cunoştinţe de bază pentru operarea PC, capacitate de adaptare şi orientare spre atingerea obiectivelor şi spirit de echipă.

Participanţi

Până în prezent, la ediţia de toamnă a târgului Oradea Job Expo şi-au anunţat participarea 29 de angajatori, care oferă persoanelor care doresc să se angajeze peste 800 de locuri de muncă şi cursuri de formare profesională în domenii variate precum: HORECA, automotive, construcţii, tâmplărie şi mobilier, mecanic, transporturi, comerţ, componente electronice, etc. De asemenea, participanţii la târg vor avea şansa de a câştiga abonamente la Jurnal Bihorean şi Bihari Naplo în cadrul unei tombole organizate de Inform Media.

Persoanele interesate de un loc de muncă vor putea ajunge la Era Park cu autobuzele 19 şi 23, care circulă din 30 în 30 de minute. Angajatorii care participă la Oradea Job Expo sunt următorii: SC Turism Felix, Faist Mekatronic, Marvicon, Cerved, FinProm, Hanning Mottors România, PGS Sofa, Class Furn, Leroy Merlin România, Plexus Service RO, Lava Knitting, Nidec, Eberspaecher, H. Essers, Vernicolor, Golde Oradea, Turnătoria Iberica, Celestica, Sogefi, GMAB Consulting, Olimp Impex, Profi, Zollner Electronic, HBZ România, Bene Internaţional, Premagro, UAMT, Jumbo şi Şcoala Postliceală Henri Coandă.