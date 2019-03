Nidec, Olimp Impex şi Leroy Merlin, la „Oradea Job Expo”

Bihorenii care se află în căutarea unui loc de muncă au şanse mari de angajare. După succesul obţinut anul trecut cu Târgul Locurilor de Muncă Inform Media, compania care editează cotidienele Jurnal Bihorean, Bihari Naplo, Bihon.ro şi Erdon.ro va organiza în această primăvară o nouă ediţie a Târgului de locuri de muncă. Astfel, vineri, 22 martie, între orele 9:00-19:00, la Era Shopping Park, va avea loc Târgul Locurilor de Muncă „Oradea Job Expo 2019”. Până în prezent şi-au anunţat prezenţa 24 de companii şi o şcoală care oferă cursuri de formare profesională. Este vorba despre: Class Furn, FinProm, Plexus, Inteva, Plastor, Celestica, Carrefour, Olimp Impex, Nidec, Leroy Merlin, Cerved, Eberspaecher, Turism Felix, PGS Sofa, UAMT, Red Sevens, Microdeco Ro, Echipot, EBM PAPST, Instal Center, GMAB, Premagro, Frescoverde, Connectronics şi Şcoala Postliceală „Henri Coandă” Oradea. Acestea oferă peste 750 de locuri de muncă atât pentru persoanele cu studii medii cât şi pentru cele cu studii superioare, atât pentru persoanele cu experienţă cât şi pentru cele dornice să înveţe de la zero o meserie.

Nidec oferă 65 de posturi

Nidec, furnizorul mondial numărul unu în producţia de motoare electrice, motoare de precizie de dimensiuni reduse pentru industria electronică, motoare pentru industria auto, precum și motoare pentru aplicații comerciale și de uz industrial, va participa la „Oradea Job Expo” cu o ofertă de 65 de posturi. 35 dintre acestea sunt destinate persoanelor cu studii superioare: trei mechanical design egineer, cinci customer support administrator with french, un junior salest analyst, doi accounts payable assistant with german, patru automation and commisioning engineer, un project manager, un customer master data administrator with french, şase IT helpdesk tehnician, patru finacial analyst, un cash management assistant with french, un seismic calculation engineer, un price analyst, un accounts receivable assistant with german, un general accountant, un quality engineeer, un electromecanical engineer şi un buyer. Pentru persoanele cu studii medii sunt disponibile patru posturi pentru tehnician electromecanic, cinci pentru electromecanic, zece pentru junior electromecanic, un post pentru gestionar depozit şi zece posturi pentru operatori producţie.

Olimp Impex – 12 posturi

Olimp Impex, producător de ţiglă metalică, tablă cutată, sisteme pluviale, profiluri metalice pentru plăci din gipscarton, profiluri tip armătură PVC, profiluri tip C, Z, Σ, vine la „Oradea Job Expo” cu 12 oferte. Este vorba despre un inginer mecanic, o facturistă, un strungar, doi sudori, doi operatori utilaje de profilat tablă CNC, un stivuitorist cu autorizaţie ISCIR şi doi manipulanţi mărfuri. Firma oferă angajare cu contract de muncă pe durată nedeterminată, asigurare şi tichete de masă.

Leroy Merlin

Membră a grupului francez Adeo, numărul trei mondial în piaţa de bricolaj şi numărul unu în Europa, Leroy Merlin va participa la „Oradea Job Expo” cu şase oferte de angajare: patru consilieri vânzare şi un consilier serviciu clienţi, cu sau fără bacalaureat, cu sau fără experienţă, şi un responsabil serviciu clienţi cu bacalaureat sau cu licenţă şi cu experienţă pe un post similar. Compania oferă bonuri de masă de 15 lei/zi (21 de zile lucrătoare), abonament medical la o clinică privată, ajutoare la evenimente deosebite (căsătorie, naştere, deces), primă de progres trimestrială, în funcţie de progresul cifrei de afaceri, calculat ca procent din trei salarii brute (0% – 25%), şi primă de Crăciun de 100 de lei net în tichete valorice.