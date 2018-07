Noi magazine la ERA Park Oradea

După Animax, Casa Rusu și Soffi Planet, s-au deschis My Dalli, Evolution Fitness, Silca şi Ariela Sebis, dar si o casa de schimb valutar, astfel că gradul de ocupare al acestuia a ajuns la aproape 100%.

De la detergenți, la fintess!

Magazinul My Dalli le oferă gospodinelor o varietate largă de produse pentru uz casnic, fiind deschis în zona galeriei Carrefour ERA pe o suprafata de 50m2. Cu o traditie veche de peste 170 de ani My Dalli a devenit repede un brand indragit de romani! „Vedeta”, detergentul cu același nume, scoate petele, are grijă de toate tipurile de țesături și de culori, dar și de pielea sensibilă sau alergică. Având mirosuri plăcute și ingrediente cu formulă specială, Dalli este detergentul perfect pentru întreaga familie.

Magazinul Ariela Sebis a fost inaugurat în aceeași zonă. Brandul Ariela are o tradiție de aproape 25 de ani în comercializarea de haine din piele și blană. După cum o arată și numele, piesele de îmbrăcăminte sunt produse în zona Sebeș, iar materia primă necesară este achiziţionată în proporţie de 90% din România.

ERA Park are grijă și de siluetă. Evolution Fitness s-a deschis, la intrarea de la cupola, în locul unde odinioară a fost sala de tenis de masă. De precizat că Evolution Fitness este singurul studio de Personal Training din Oradea care oferă programe de fitness inovatoare, consultanță dedicată în nutriție și o continuă motivare personală. Ședințele sunt susținute de profesioniști, astfel că si cei mai puțin ambițioși își vor putea atinge obiectivele.

De curând, la ERA Park s-a deschis, în zona galeriei Carrefour, şi o insulă de copiat chei Silca. Este vorba despre una dintre cele mai largi și actualizate game din lume, care conține peste 60.000 de chei diferite, dedicate oricărui tip de utilizare, inclusiv pentru cutii poștale sau chiar… avioane! În fiecare zi, două chei noi sunt adăugate la catalogul de chei brute.

Gama se servicii din ERA Park s-a imbogatit!Alaturi de servicii precum curatatorie, telefonie, salon de infrumusetare sau copiat chei acum exista si cu o casa de schimb valutar, amplasata pe galeria Carrefour. Iar comisioanele sunt desigur 0%

Centrul familiei

ERA Park Oradea a devenit realmente un centru dedicat întregii familii. Cei care aleg să-și facă cumpărăturile aici au, de acum, un loc cu oferte complete, de la cumpărăturile casnice de zi cu zi, până la branduri exclusiviste de îmbrăcăminte și încălțăminte, bijuterii, electrice, electrocasnice, mâncare pentru animale, o multitudine de servicii, dar și un Home Center cuprinzător, cu mobilă și decorațiuni, ideal pentru cei care vor să-și înnoiască locuința. În plus, ERA s-a consacrat și ca un loc de petrecere a timpului liber, fie că e vorba de un simplu prânz, de o cafea cu prietenii sau de diverse evenimente și concerte pentru toate vârstele.

Printre brandurile care au deschis anul trecut se mai numără TXM, Mobila Kalenda, Glamour, Dumbo Land, Steilmann, Rouge Avenue, Alexandria Librarii, Dr Battery, KM Shop și KFC.

Nu mai aștepta, așadar, vino și tu la ERA Park Oradea! Pentru cumpărături cu adevărat fericite…

Advertorial! Hb: 69263