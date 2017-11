Noi membri in conducerea executiva a Idea::Bank Romania

In luna octombrie 2017, Simina Maria Baiasu si Alin Daniel Fodoroiu au primit aviz favorabil din partea Bancii Nationale a Romaniei pentru ocuparea functiilor de Vicepresedinte Executiv Operatiuni, respectiv de Vicepresedinte Executiv Business, completandu-se astfel Comitetul de Directie al Idea::Bank.

Cei doi Vicepresedinti Executivi isi vor exercita atributiile alaturi de Mioara Popescu, Presedinte Executiv si Levon Khanikyan, Vicepresedinte Executiv Risc.

Simina Maria Baiasu are o experienta cuprinzatoare in domeniul operatiunilor si strategiilor de risc de creditare. Activeaza cu succes in domeniul financiar – bancar de peste 22 de ani, in Idea::Bank anterior functiei de Vicepresedinte Executiv Operatiuni a detinut functia de Director Coordonator Credite si Operatiuni.



De profesie inginer, Simina Maria Baiasu a dobandit o experienta complexa de business in companii internationale de prestigiu si a avut o evolutie pas cu pas in cariera. Este adepta unui stil managerial democratic axat pe performanta si profesionalism. Simina Maria Baiasu a contribuit activ la dezvoltarea Idea::Bank in Romania prin implementarea unor procese operationale eficiente cat si prin dezvoltarea sistemelor informatice utile in activitatea de creditare clienti persoane fizice si IMM.

“Vom continua implementarea modelului de business al grupului Getin Holding, iar dezvoltarea si adaptarea produselor si serviciilor Idea::Bank la nevoile pietei locale va ramane o prioritate, banca orientandu-se in principal catre zona de retail si small business, cu preocupari solide in zona de digital banking. Numirea noilor membri in conducerea executiva din randul colegilor, care au obtinut rezultate profesionale remarcabile, confirma inca o data politica de dezvoltare a resursei umane in cadrul Idea::Bank.” – Mioara Popescu – Presedinte Executiv Idea::Bank.

Alin Daniel Fodoroiu are experienta in domeniul creditarii si activeaza in domeniul financiar – bancar de peste 15 ani, anterior functiei de Vicepresedinte Executiv Business detinand functia de Director Coordonator Produse si Vanzari in cadrul Idea::Bank.

Expertiza lui Alin Daniel Fodoroiu in domeniul business acopera atat segmentul de creditare persoane fizice cat si IMM si a fost dobandita in timpul dezvoltarii de proiecte pe termen lung in banci din top 10. Alin Daniel Fodoroiu a contribuit activ la dezvoltarea si lansarea brand-ului Idea::Bank in Romania, fiind responsabil de consolidarea portofoliului de produse si servicii.

Alin Daniel Fodoroiu este absolvent al Academiei de Studii Economice Bucuresti, Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori.