Noi prevederi în sistemul de pensii

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, în anul 2019 indicele de corecţie prevăzut de art. 170 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice se modifică la 1,20. Acest indice se calculează ca raport între 43,3% din câștigul salarial mediu brut realizat și valoarea punctului de pensie aflat în vigoare și se aplică o singură dată la înscrierea inițială la pensie.

De asemenea, începând cu 1 ianuarie 2019 valoarea punctului de pensie se menţine la aceeaşi valoare, 1.100 lei, urmând ca începând cu data de 1 septembrie 2019 să se majoreze cu un procent de 15%, ajungând la 1.265 de lei.

În ceea ce priveşte indemnizaţia socială pentru pensionari, nivelul acesteia se menţine la suma de 640 lei, urmând a fi majorată la 704 lei începând cu data de 01 septembrie 2019.

Cuantumuri

Totodată, cuantumul acordat sau cuvenit pentru luna decembrie 2018 se menţine în perioada 2019-2021 pentru următoarele drepturi: indemnizaţiile prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. Cuantumul indemnizaţiei pentru cei care au fost în detenţie, deportaţi, strămutaţi şi în prizonierat este de 400 lei pentru fiecare an în care s-au aflat în această situație, cuantumul indemnizaţiei pentru cei care au fost internaţi în spitale de psihiatrie sau cu domiciliu forţat este de 200 lei pentru fiecare an petrecut în care s-au aflat în această situație. Urmaşii acestor categorii de persoane beneficiază de indemnizație în cuantum fix în valoare de 400 lei/lună. Indemnizaţiile stabilite prin Legea 189/2000 fac referire la persoanele persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945. Cuantumul aferent lunii decembrie 2018 este după cum urmează: pentru persoanele deportate în ghetouri și lagăre de concentrare din străinătate, private de libertate, în lagăre şi supraviețuitori ai trenului morții – 400 lei pentru fiecare an în care s-au aflat în această situație, pentru refugiaţi, expulzaţi sau strămutaţi în altă localitate – 250 lei pentru fiecare an în care s-au aflat în această situație, urmaşii acestor categorii de persoane beneficiind de indemnizație în cuantum fix în valoare de 200 lei.

Indemnizaţiile prevăzute de Legea 309/2002 privind recunoașterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961; indemnizaţia lunară neimpozabilă pentru această categorie de persoane este de 5 lei pentru fiecare lună de stagiu militar efectuat în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii. De asemenea, urmaşii beneficiază de un cuantum de 50% din indemnizaţia titularului.

Indemnizaţia prevăzută de Legea 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România este de 363 lei pe lună.

De asemenea, în perioada 2019-2021 indemnizațiile stabilite în baza Legii recunoștinței pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni din august 1977, nr. 341/2004, rămân la nivelul cuantumului stabilit sau aflat în plată în luna decembrie 2018.