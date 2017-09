Nou scandal la Kaufland: Ouă albe, vopsite și cu data de expirare schimbată

În imagini se vede cum un ou a fost vopsit pentru a acoperi data veche de valabilitate inscripționată și că oul are o nouă dată de expirare. Tânăra susține că a cumpărat oualele de la un supermarket Kaufland și prezintă chiar și bonul de casă:

„Uitati ce surpriza „frumoasa” am avut în aceasta dimineata… oua expirate, vopsite din nou si schimbata data de valabilitate. Asa ne îmblonavim si nu stim de unde”, a scris aceasta pe pagina de Facebook.



În ceea ce privește acuzațiile femeii, reprezentanții Kaufland România au oferit o replică pentru presa națională:

„In urma vizionarii clipului video, am contactat producatorul local al oualor SC VANBET SRL pentru verificari, precum si Cooperativa Agricola care le furnizeaza, si am demarat cercetari impreuna cu autoritatile responsabile.

Va confirmam ca, potrivit legii, toate produsele de la raft vin insotite de declaratie de conformitate din partea producatorului, care atesta ca articolul este bun pentru consum.

Din imaginile video, reiese foarte clar ca oul este in termen de valabilitate, producatorul confirmand acest lucru in raspunsul oficial pe care ni l-a transmis si din care redam mai jos:

„In urma vizionarii filmuletului, nu am observat doua date de expirare diferite, singura vizibila fiind 02.10.2017, atat pe oul initial, cat si in urma razuirii de catre cumparator (data care este valabila, nu expirata, cum s-a mediatizat). Precizam ca produsul din materialul postat prezinta diferente semnificative fata de starea initiala in care a fost livrat.

Pentru aceasta livrare a fost intocmita declaratia de conformitate nr. 4515/05.09.2017. Concluzia noastra este ca ouale au fost tinute in mediu acid (otet), coaja suferind modificari specifice. ”

Cooperativa Agricola Tara Mea, pentru care acest producator furnizeaza oua, ne-a transmis ca vor fi si consecinte legale impotriva autoarei postarii:

„Cooperativa Agricola Tara Mea respinge orice asociere a numelui cu produse falsificate, in speta cu ouale prezentate intr-o filmare postata pe o retea de socializare, in care se sugereaza ca ouale ar proveni de la un furnizor membru al Cooperativei. Consideram ca acesta este un atac la adresa producatorilor romani, care castiga din ce in ce mai mult teren si livreaza produse de calitate in supermarketuri, fapt care pare ca deranjeaza. Mesajul nostru este ca un astfel de atac nu ne sperie. (…) In cursul zilei de maine, 19 septembrie, va fi inaintata instantei plangere pentru savarsirea infractiunii de inselaciune impotriva autoarei inregistrarii postate pe reteaua de socializare, avand in vedere ca un astfel de demers poate cauza prejudicii enorme Cooperativei si prejudicii substantiale de imagine producatorilor romani”.

Kaufland Romania sustine producatorii romani si produsele locale sunt prima optiune in politica de achizitie a companiei”, se arată în comunicatul emis de Kaulfland.