Nou single cu Reverse de Moment

Este un featuring cu Dragoş Ciobanu, vocalistul fostei trupe de metalcore din Iaşi, Seven Hills. „Reverse de Moment din Oradea este una din trupele mele preferate de metal din ţară şi să am ocazia să cânt pe o piesă de a lor e something that means a lot! Mulţumesc băieţilor pentru ocazia de a urla pe ici pe colo (pe toată durata piesei) ca să-mi zic toate of-urile”, a scris Dragoş pe pagina de Facebook a trupei Reverse de Moment.

Formaţia de metalcore/metal alternativ s-a înfiinţat în Oradea în vara anului 2013. De anul trecut au început să lucreze la primul album,„Beneath The Bleeding”, pe care va figura şi această piesă. Reverse de Moment înseamnă: Hasas Bogdan – chitară/voce, Sammy Tuli – chitară lead, Denis Olar – bas, Denis Matiuţ – tobe.