Nouă medalii orădene la Campionatul Național de Judo

esfăşurată la Cluj-Napoca în condiţii organizatorice remarcabile, ediţia 2017 a CN individual de judo seniori a evidenţiat evoluţiile meritorii ale sportivilor de la CSM JC Liberty Oradea (antrenori Emil Morar, Aurelian Fleisz), care şi-au trecut în cont un număr de nouă medalii, dintre care trei de aur, trei de argint şi trei de bronz. Prin acest bilanţ, judoka orădeni şi-au depăşit obiectivul fixat, care era de cinci-şase medalii, din care unul-trei titluri naţionale.

Performerii delegaţiei noastre au fost Larisa Florian (52 kg), Szoke Laszlo (66 kg) şi Daniel Matei (100 kg), care au devenit campioni naţionali la categoriile lor de greutate. „Cei trei campioni au avut prestaţii foarte bune, învingându-şi fără probleme toţi adversarii”, a afirmat antrenorul Emil Morar. La rândul lor, Dan Fâşie (73 kg), Vlad Vişan (81 kg) şi Valentin Radu (100 kg) au obţinut medalii de argint. Dan Fâşie a fost aproape de titlu, dar a fost învins în finală de către Marcel Cercea (Piteşti) într-un moment în care se afla în avantaj. Valentin Radu a pierdut finala „în familie”, în faţa coechipierului său, Daniel Matei. Cele trei medalii de bronz au fost câştigate de Andreea Florian (63 kg), Lorena Podelenczki (78 kg) şi Farkas Bertalan (66 kg).

Premii în bani

În clasamentul pe cluburi, CSM JC Liberty s-a situat pe lcul 3, după CSM Cluj-Napoca şi Dinamo Bucureşti. Organizatorii au oferit premii sportivilor clasaţi pe podium, în valoare de 2.000 lei (locul 1), 1.000 lei (locul 2), respectiv 500 lei (locul 3).

„Suntem în general mulţumiţi de rezultate, am obţinut mai multe medalii faţă de obiectivul fixat înainte de competiţie. Sigur că se putea şi mai mult, dar per total, bilanţul este bun. Cu mai multă atenţie, Dan Fâşie şi Vlad Vişan putea deveni şi ei campioni. De asemenea, ne aşteptam să luăm o medalie şi la categoria 90 kg, unde am avut trei reprezentanţi, pe Adrian Merge, Farkas Zoltan şi Răzvan Bodea”, ne-a declarat antrenorul Emil Morar.