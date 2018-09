NOUL FORD ECOSPORT produs in ROMANIA te asteapta in showroom-ul Ford Carbenta Com!

Pana la finalul lunii Iulie s-au vandut in Europa 65.100 de bucati, cu 63% mai mult decat vechiul model in aceasi perioada a anului trecut. In Romania vanzarile pana in Iulie au explodat, acestea ajungand la 1030 bucati, in crestere cu 1084% fata de aceasi perioada a anului trecut!!!

Proiectat pentru jungla urbana, dar construit pentru a evada din ea noul Ford Ecosport este un autovehicul capabil, eficient si inteligent. Cu stilul, rafinamentul si toate beneficiile unui SUV.

Toate aceste date contribuie la definirea noului EcoSport: un vehicul care garanteaza increderea la volan!

Imediat ce urci la volan, te vei afla in mijlocul unei game largi de sisteme avansate de asistare a soferului. Tractiunea integrala inteligenta (AWD) ofera manevrabilitate exceptionala in conditii dificile. Iar luminile de zi cu LED-uri combina vizibilitatea sporita cu un nivel ridicat de stil.

Sistemul de Asistenta la Pornirea din Rampa impiedica temporar alunecarea in spate (sau in fata) cand pleci din panta. Sistemul functioneaza prin mentinerea presiunii la nivelul sistemului de fanare, pentru un interval suplimentar de 2,5 secunde, oferindu-ti mai mult timp si control cand muti piciorul de pe pedala de frana, pe cea de acceleratie. Acest sistem este de asemenea util cand opresti si pornesti masina pe suprafete alunecoase.

EcoSport este oferit cu trei optiuni de motorizare – toate trei la fel de inovatoare si avansate. Motorul EcoBoost pe benzina, de 1,0 litri, de 6 ori castigator al premiului Motorul International al Anului. Acesta este disponibil cu optiunile de 100 CP, 125 CP si 140 CP, pentru ca tu sa beneficiezi de toata puterea unui motor cu o economie remarcabila de combustibil si emisii de CO2 scazute. Motorul diesel EcoBlue supraalimentat, de 1,5 litri, ofera o putere de 100 CP si 125 CP.

Fiecare caracteristica si tehnologie are un anumit scop si toate sunt concepute pentru a-ti face calatoriile mai placute. Cu Ford SYNC 3 esti permanent conectat si controlezi telefonul, muzica si sistemul de navigatie cu ajutorul unor comenzi vocale intuitive sau al unui ecran tactil color, de 8”. Iar sistemul audio B&O PLAY de 675w iti asigura o experienta acustica bogata si intensa, prin intermediul a 10 boxe premium. Gratie elementelor bine gandite, precum volanul si scaunele incalzite, ajustabile in patru directii, te vei bucura cu siguranta de un condus relaxant, dar stimulant, ori de cate ori pornesti la drum.

Un aspect important al tehnologiei Ford SYNC este Asistenta de Urgenta*. In caz de accident, cand se activeaza airbagul sau se dezactiveaza pompa de carburant, tehnologia poate utiliza un telefon mobil imperecheat si conectat prin Bluetooth® pentru a te ajuta sa efectuezi un apel direct catre Serviciile de Urgenta. Poti alege sa intrerupi apelul sau sa discuti cu personalul Serviciului de Urgenta. Un aspect extrem de important e ca sistemul va furniza informatii vitale, precum coordonatele tale GPS, chiar si atunci cand tu nu poti face asta*

Cu noul EcoSport beneficiezi de un interior surprinzator de incapator. Utilizarea inteligenta a spatiului si a compartimentelor de depozitare e dublata de posibilitatea de rabatare si divizare 60/40 a scaunelor din spate. Perna reversibila permite rabatarea completa a spatarelor, pentru o incarcare mai usoara a bagajelor. Iar podeaua de incarcare ajustabila poate fi montata in trei pozitii. O caracteristica ideala pentru momentele cand nu vrei sa pui lucrurile unele peste altele.

Sunt disponibile, optional, scaune incalzite, atat pentru sofer, cat si pentru pasagerul din fata. Exista trei setari de incalzire diferite, pe care le poti stabili cu usurinta prin intermediul comutatoarelor cu buton, care controleaza scaunele incalzite din stanga si din dreapta, o lumina rosie aprinzandu-se pentru a indica setarea nivelului de incalzire ales. Indiferent daca este o dimineata friguroasa, o zi racoroasa sau o noapte geroasa, volanul incalzit iti va incalzi cu siguranta mainile mai bine decat o pereche de manusi.

Curata parbrizul rapid cu Quickclear este o dotare inteligenta care a fost creata pentru ca tu sa pornesti rapid in diminetile geroase. Trebuie doar sa atingi un buton si filamente extrem de subtiri se supraincalzesc pentru a curata parbrizul de gheata, ceata si abur, precum si pentru a ajuta la dezghetarea stergatoarelor.

Oglinzile laterale pliabile electric se pliaza catre interior dupa ce ai parcat astfel evitandu-se deteriorarea accidentala. Atunci cand sunt rabatate, oglinzile protejeaza, de asemenea, elegantele indicatoare integrate. Sunt si incalzite, ceea ce inseamna ca puteti pleca la drum mai repede in diminetile geroase.

De asemenea acestea au un sistem de asistenta pentru unghiul mort, numit “BLIS”, iar acesta te poate ajuta sa schimbi benzile mai in siguranta. Senzorii RADAR pot scana unghiurile moarte de pe ambele parti ale vehiculului, si daca detecteaza un vehicul pe care tu nu il poti vedea, o lumina portocalie afisata in mod vizibil in oglinda laterala de pe partea corespunzatoare se va aprinde pentru a te avertiza.

Unghiul de atac si cel de degajare ale noului EcoSport este de 21 si respectiv 33,3 grade, cu un unghi ventral de 23,3 grade (descarcat). Aceste valori se refera la unghiurile la care masina poate sa treaca peste un obstacol fara a zgaria partea de dedesubt, lucru esential pentru un SUV modern.

La Noul Ford Ecosport, pretul incepe de la numai 12.200 EURO cu TVA inclus prin programul Rabla Carbenta Com, in varianta de motorizare 1.0 Benzina 100 CP cu nivelul de echipare Trend.

