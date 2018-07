NOUL FORD FIESTA ACTIVE te asteapta in showroom-ul Ford Carbenta Com!

Noul crossover Fiesta Active este primul membru disponibil al familiei Active, noua gamă FORD care conţine modele cu design inspirat din lumea SUV-urilor.

NOUL FORD FIESTA ACTIVE are un caracter practic, flexibilitate, utilitate, plus un simt ridicat de aventura, intr-un cuvant TOTUL! Designul ei e inspirat de SUV-urile impunatoare. La exterior remarcam garda la sol mai ridicata, respectiv de 152 de mm, cu 18 mm mai mare comparativ cu versiunea clasică, bare longitudinale pe plafon, scaune sport si protecții suplimentare, dar si cu o suspensie bine echilibrata, ca tu sa te poti bucura in continuare de aceeasi experienta #funtodrive.

Pe Fiesta Active sunt disponibule 15 tehnologii de asistență a șoferului, implicit tempomatul adaptiv (Adaptive Cruise Control), limitatorul inteligent de viteză (Adjustable Speed Limiter), sistemul de monitorizare și avertizare pentru unghiul mort (Blind Spot Information System), sistemul de alertă la intersecția cu traficul perpendicular (Cross Traffic Alert), sistemul de indicare a distanței (Distance Indication), sistemul de avertizare a șoferului (Driver Alert), sistemul de menținere a benzii de rulare (Lane Keeping Aid), sistemul de avertizare la părăsirea benzii (Lane Keeping Alert) și sistemul de avertizare cu privire la coliziunile frontale (Forward Collision Warning).

Fiesta Active poate fi comandata impreuna cu motorul pe benzina EcoBoost de 1.0 litri disponibil în versiuni de 85 CP, 100 CP, 125 CP și 140 CP, cu mentiunea că cel de 100 CP este singurul care poate fi cumparat impreună cu o cutie de viteze automata cu 6 trepte. Intre timp, fanii diesel au la dispoziție unitatea TDCi de 1.5 litri disponibila in versiuni de 85 CP și 120 CP.

Fiesta ACTIVE vine in doua varinte de echipare standard: Active 1 care include in pachetul de baza mai multe moduri de condus selective, sistem de detectare pentru pietoni, sistem de avertizare pentru depașirea benzii, asistenta pentru franarea de urgenta, geamuri fata electrice, suspensie pentru drum accidentat, jante din aliaj de 17 inch cu design specific sau sistem multimedia touch Sync 3 cu diagonală de 6.5 inch cu 2 porturi USB și 6 difuzoare.

Modurile de condus selective sunt urmatoarele:

Modul Normal: pentru utilizarea normala de zi cu zi.

Modul Eco: pedala de acceleratie cu parametri modificati si disponibilitatea limitata pentru functia overboost.

Modul Alunecos (Slippery): setarile ESC si TCS sunt modificate pentru a creste sentimentul de incredere pe suprafetele alunecoase, prin cresterea capacitatii vehicului de a-si pastra traiectoria aleasa.

Indiferent de motorizarea aleasă, nivelul de echipare Active 2 include, pe lângă dotările disponibile pe Active 1, elemente precum limitator de viteză adaptiv, lumini de zi și stopuri LED, senzori de ploaie, jante din aliaj de 17 inch Absolute Black cu design specific, lumini ambientale de interior si culoare exterioară Frozen White.

La Noul Fiesta Active, pretul incepe de la numai 9.750 EURO + TVA prin programul Rabla Carbenta Com, in varianta de motorizare 1.0 Benzina 85 CP cu nivelul de echipare Active 1.

Te asteptam sa te bucuri de o fatastica experienta la volanul noului Ford Fiesta active in showroom-ul Ford Carbenta Com de pe Soseaua Borsului, Nr.32/D, Oradea, pentru a te convinge singur ca tot ceea ce am spus mai sus, este adevarat! Iti garantam entuziasmul!

Te poti inscrie foarte simplu la un test drive pe site-ul nostru www.FordOradea.ro sau ne poti suna la numarul de telefon 0359/450.490.

Nu uita sa vizionezi filmuletul de mai jos, realizat special pentru tine! Cu siguranta te va convinge sa vii sa testezi noul Fiesta Active!

Advertorial! Hb: 55572