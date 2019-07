Prima versiune a modelului a fost un coupe in trei usi care s-a produs intre anii 1997 si 2002, model foarte indragit la vremea respectiva. Productia noului Ford Puma se va face la uzina din Craiova, dupa o investitie de aproximativ 200 milioane de Euro si crearea suplimentara a 1500 de locuri de munca, pentru a maximiza standardele de calitate si procesul de productie. Este al doilea SUV Ford produs in Romania, dupa Ford EcoSport.

Noul Ford Puma, reprezinta raspunsul la piata auto actuala, o piata in care cerinta pentru SUV-uri este din ce in ce mai mare. Situat intre EcoSport si Kuga, noul Ford Puma ofera capacitatea de incarcare de 465 de litri, un volum imens pentru dimensiunile sale, si in acelasi timp un design fresh si sportiv care poate satisface cele mai exigente gusturi. Privit din fata, Ford Puma adopta grila distinctiva Ford iar farurile cu tehnologie LED iti ofera un plus de siguranta in cele mai dificile conditii de drum.

Nu este doar incantator pentru ochi, ci si inteligent. Sistemele avansate de siguranta activa, promit o experienta lipsita de griji la volanul Noului For Puma. Printre tehnologiile de ultima generatie, amintim si:

– sistemul de asistenta la pre-coliziune cu functia de detectare a pietonilor.

– tempomat inteligent cu functiile Stop & Go, recunoasterea semnelor de circulatie si mentinerea masinii pe banda de rulare cat si pastrarea distantei fata de masina din fata.

Toate aceste sisteme inteligente iti ofera o experienta lipsita de griji la volanul noului Ford Puma.

Habitaclul Ford Puma te invaluie printr-un design elegant si rafinat, cu tapiterie din piele. Scaunele din fata includ suport lombar si functie de masaj, pentru un nivel suplimentar de confort, iar finisajul detaliilor amplifica senzatia de stil sofisticat. O serie de caracteristici inteligente si tehnologii inovatoare iti oferta control complet: de la consola de bord de 12,3” cu instrumente digitale si ecran tactil 8”, la modemul incorporat FordPass Connect si o serie de servicii disponibile prin SYNC 3. Fiecare element a fost conceput pentru a-ti face deplasarea cat mai placuta. Ford Puma este disponibil cu modemul FordPass Connect. Sistemul ofera o gama larga de avantaje inestimabile inclusiv WIFI LTE cu viteza 4G, pentru pana la zece dispozitive si informatii de trafic in timp real trimise direct la sistemul de navigatie prin satelit integrat in masina. Informatiile locale privind riscurile, afisate ca simboluri de avertizare in consola de bord, te informeaza cu privire la orice obstacole de care te-ai putea apropia iar in eventualitatea unui accident, FordPass Connect va efectua chiar un eCall la serviciile de urgenta, comunicand localizarea vehiculului tau. FordPass Connect devine si mai puternic atunci cand este conectat cu un smartphone prin aplicatia FordPass. Dupa conectare vei debloca o serie de functii noi, inovatoare. De exemplu poti utiliza telefonul pentru a localiza vehiculul tau si pentru a-l debloca de la distanta. Poti monitoriza nivelul combustibilului, kilometrajul si presiunea din anvelope si poti obtine alerte privind starea de functionare a vehiculului, direct pe telefon. De asemenea poti programa functia de navigatie prin satelit trimitand o destinatie direct de pe telefon catre vehicul.

Noul For Puma vine dotat cu un sistem audio premium cu zece difuzoare marca B&O. Oricare ar fi gusturile tale, muzica merita sa sune asa cum a intentionat artistul. Exact la aceasta te poti astepta de la Noul Ford Puma. Sistemul sau audio marca B&O dezvolta uimitoarea putere de 575W, indeajuns pentru un mini concert. Aceasta configuratie puternica si bogata, include un subwoofer incorporat inteligent in peretele despartitor din spate, astfel incat niciunul dintre spatiile de incarcare ale noului Ford Puma sa nu fie compromis. Asa ca dai volumul tare si te bucuri de trupele si piesele favorite in sala de concerte din interiorul masinii tale.

Ford Puma este disponibil cu un plafon panoramic care inlocuieste in intregime panoul din otel al plafonului. Acesta lasa sa patrunda lumina in masina, pentru a crea un interior luminos si aerisit. Jumatatea frontala este actionata electric si poate culisa in spate, iar parasolarele retractabile de pe intreaga lungime permit deschiderea geamului pentru a te bucura de aer curat in timp ce esti protejat de soare.

O noua era a vehiculelor electrice hibride este aici, iar Ford Puma intruchipeaza aceasta noua directie. Motoarele hibride EcoBoost disponibile pentru modelul Puma ofera performante remarcabile, impreuna cu o economie impresionanta de combustibil si valori vizibil mai mici ale emisiilor de CO2 fata de motoarele convetionale pe benzina Tehnologia EcoBoost a modelului Puma integreaza un motor electric de mici dimensiuni pentru a ajuta la imbunatatirea eficientei. Un motor electric asigura un sprijin necesar, ajutand atat la marirea distantei de deplasare a vehiculului tau, cat si la reducerea emisiilor. Nu este nevoie sa conectezi Puma la o sursa de alimentare externa, deoarece bateria care alimenteaza motorul electric este reincarcata in timpul mersului. Frana regenerativa functioneaza prin redirectionarea energiei din timpul franarii, transmisa inapoi catre bateria motorului hibrid. Curat nu trebuie sa insemne compromis. Motorul pe benzina Ford 1,0 l ECOBOOST a castigat de sapte ori premiile Motorul International al Anului. Disponibil pe modelul Puma in varianta optionala hibrid de 125 CP sau 155 CP. Astfel, te vei bucura de toate performantele pe care le-ai astepta de la un motor conventional dar cu un consum mediu de combustibil mai bun si emisii CO2 reduse – facandu-l nu numai mai curat pentru mediu, dar si mai economic in privinta costurilor de functionare. Noul Ford Puma, model ce va fi disponibil incepand cu luna Decembrie 2019, se anunta a fi un jucator important pe piata de autovehicule Crossover din Romania. Pretul competitiv, lista dotarilor suplimentare, capacitatea surprinzatoare de personalizare fac din noul Ford Puma masina pe care trebuie sa o conduci. Noul Ford Puma nu este doar masina pe care oricine o doreste, este un accesoriu Must Have anul acesta. Daca vrei sa iesi in evidenta intr-o maniera discreta si cu stil, Noul Ford Puma este solutia.

