Noul Renault Clio V poate fi testat de la agentul Renault Auto Bara!

Prezentat la Salonul Auto de la Geneva, în aprilie 2019, Noul CLIO a fost lansat miercuri 20 noiembrie in Bucuresti in prezenta presei iar incepand de astazi, 21 noiembrie acestae ste prezent si in showroom-ul Renault Auto Bara din Sos. Borsului nr. 22.

Oferta comercială include un preț de pornire de 11,900€ (TVA inclus) şi propune o gamă completă de motorizări pe benzină – toate noi în gamă – și diesel, a căror putere acoperă o paletă largă: de la 65 CP la 130 CP. Considerat un model iconic datorită succesului comercial excepțional, noul model de segment B este deja una dintre cele mai sigure mașini de oraș testate vreodată de Euro NCAP, primind rating-ul maxim de 5 stele. Performanța este realizată, în special, prin siguranța pasivă sporită și cea mai cuprinzătoare gamă de sisteme de asistență la conducere din categorie.

Mai modern, mai atletic, noul model se bazează pe ADN-ul care i-a garantat succesul timp de aproape 30 de ani. Conceput în conformitate cu principiul “Evoluție și revoluție”, Noul CLIO se reinventează: design-ul exterior evoluează spre o silueta mai matură, în timp ce design-ul interior este complet regândit. La interior, revoluția este ușor de remarcat. Habitaclul complet reproiectat este inspirat de segmentele superioare, atât în ceea ce privește calitatea percepută, cât și tehnologia disponibilă.

Noul CLIO este disponibil cu 4 niveluri de echipare: Life, Zen, Intens și R.S. Line. Încă de pe nivelul de echipare Life, noul model propune o listă generoasă de echipamente în standard: â

Faruri Renault LED Pure Vision

Pachet de siguranță activă: sistemul activ de frânare de urgență cu detectarea cicliștilor și a pietonilor, sistem de asistență la pornirea din rampă, recunoașterea indicatoarele rutiere (Traffic Sign Recognition), alertă privind distanța de rulare, asistență la menținerea benzii de rulare, aprinderea automată a farurilor, apel de urgență la 112

Pachet de siguranță pasivă : 6 airbag-uri, alertă pentru cuplarea centurii de siguranță pentru cele 5 locuri, tetiere tip virgulă cu protecție sporită, sistem de prindere ISOFIX pentru locurile laterale spate

Afișaj de bord TFT 4,2”

Banchetă spate rabatabilă 1/3-2/3 cu 3 tetiere

Geamuri electrice faţă cu impuls

Nivelul de echipare ZEN oferă în plus față de Life: Easy Link cu ecran de 7’’ (compatibil cu Apple Car Play şi Android Auto), oglinzi electrice şi încălzite, rabatabile manual, cu indicator LED, jante de 16’’.

În ceea ce privește echiparea Intens, aceasta propune o selecție de materiale de ultimă generație, un „Smart Cockpit ” orientat către șofer, o linie a bordului fluidă care subliniază impresia de lățime, cotieră glisantă, ecrane personalizabile, jante din aliaj de 16 ”, lumini față şi spate Full LED, acces de tip hands-free și oglinzi rabatabile electric. Acest nivel de echipare este, de asemenea, îmbogățit cu:

Sistem de navigație cu ecran tactil 7″, replicare smartphone

Afișaj de bord TFT 7”

Asistent Adaptiv pentru fază lungă

Frână de parcare electrică cu funcție Auto Hold

Oglindă retrovizoare cu efect antiorbire)

Multi-Sense cu 3 moduri de condus (MY SENSE, ECO, SPORT) şi lumini ambientale (8 culori)

Contur lateral cromat

Noul CLIO R.S. Line (cunoscut anterior sub denumirea de GT Line) exprimă sportivitatea Renault Sport atât la exterior, cât și la interior.

Fiind unul dintre pionierii în ceea ce privește opțiunea de pachet sport, modelul a susținut cu fermitate strategia gamei Renault Sport pe toate piețele din 2010. Cu o ofertă mai evoluată și mai bogată, RS Line reprezintă mai mult decât o schimbare de nume pentru versiune, răspunzând așteptărilor numeroșilor clienți care doresc o diferențiere puternică susținută de o siluetă mai dinamică.

În partea exterioară, Noul CLIO R.S. Line prezintă linia dinamică de inspirație F1, semnătura de design specifică modelelor R.S. Versiunea dispune, de asemenea, de o grilă tip fagure, jante de aliaj de 17” și un panou spate mai atletic. La interior, găsim și alte elemente identitare R.S., cum ar fi scaunele sport cu susținere laterală, inserțiile din carbon, un volan sport din piele perforată marcat cu sigla R.S., pedalier de aluminiu și, în final, o ambianță neagră cu detalii şi cusături roșii.

