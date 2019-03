Noul sediu al Județului ar fi gata prin 2023

Consiliul Județean a aprobat joi documentația tehnico-economică pentru începerea reparațiilor capitale la fosta Policlinică mare, de pe strada Republicii nr. 35. Valoarea estimată a investiției se ridică la 31,1 milioane de lei. Adică circa 7 milioane de euro! Pentru a putea finaliza investiția, CJ Bihor speră să acceseze, la un moment dat, și fonduri nerambursabile.

Înaintea votului în unanimitate, arhitectul Cristian Pușcaș a prezentat o serie de randări 3D și planșe 2D cu modul în care va fi refăcut imobilul ce va servi drept nou sediu al Consiliului Județean.

Cu această ocazie, arh. Pușcaș a informat plenul județean că imobilul nu era clasat, însă va deveni monument istoric categoria B. Pe lângă refacerea fațadelor și interioarelor, imobilul reclamă refuncționalizarea fluxurilor. De asemenea, imobilul va fi mansardat, pentru a câștiga spațiu. Conducerea județeană dorește să aducă sub același acoperiș toate instituțiile aparținătoare, inclusiv Arhitectul-Șef, pentru care se plătește azi chirie, în spațiul în care funcționează.

Sală după modelul Primăriei

Cristian Pușcaș a arătat că la parter vor fi amenajate spații pentru relații cu publicul, inclusiv o sală pentru relații cu publicul, după modelul Primăriei.

Apoi, la etajul I vor fi amenajate birouri și o mică sală de ședințe.

La etajul II, arhitectul a propus sala mare de consiliu. „Este cea mai mare provocare, deoarece clădirea impresionează de afară, dar în interior spațiile sunt destul de restrânse. Am obținut un plus de 15 – 17% față de spațiul de aici (sala mare din imobilul situat în Parcul Traian – n.red.), astfel încât credem că va putea funcționa în condiții optime”, a declarat Pușcaș, în fața consilierilor județeni. De la cei 1.500 mp utili, cât are actualul sediu al Județului, în noua clădire ar urma să se ajungă la 5.400 mp, astfel încât să poată găzdui și celalte departamente ale CJ, care își au sediile împrăștiate prin oraș.

Arc peste timp

Până în anul 2023, clădirea ar trebui finalizată. „Dorim să începem în acest an cu licitația pentru proiectare și execuție, iar în maximum 4 ani trebuie să fie gata, în 2023”, afirmă vicele Ioan Mang.

Reamintim că palatul de pe str. Republicii nr. 35 a rămas în proprietatea județului după un proces îndelungat purtat cu Episcopia Romano-Catolică de Oradea, prin decizia emisă de Înalta Curte de Casație și Justiție, în decembrie 2016. Consiliul Județean Bihor a fost reprezentat în acest proces de avocatul Mircea Ursuța. Din păcate, în ultimii doi ani, CJ Bihor s-a limitat să pună imobilul în siguranță, până să hotărască viitoarea destinație a imobilului, propusă de grupul PNL.