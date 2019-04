„Nu concepem să cedăm puncte”

Luceafărul nu are timp să savureze prea mult victoria preţioasă de la Snagov, pentru că duminică are parte de un alt adversar cu gânduri de Liga 1. La Sânmartin va poposi Petrolul Ploieşti, echipă care miercuri a pierdut pe teren propriu (n.r. – 1-2 cu FC Argeş) şi e pe cale să-şi pericliteze obiectivul, în ciuda bugetului consistent şi a pleiadei de jucători trecuţi prin Liga 1 de care beneficiază.

Fericiţi după surpriza reuşită cu Sportul, bihorenii sunt optimişti. „Am dat tot ce am putut pentru a obţine un rezultat bun la Snagov. Este o victorie binevenită, care a adus o atmosferă bună în lot. Mă bucur că am înscris şi am fost util echipei. Acum ne concentrăm pe jocul cu Petrolul Ploieşti. Ne aşteaptă un meci foarte greu, pentru că ei vor veni hotărâţi să recupereze punctele pierdute cu Argeşul. Noi nu concepem să mai cedăm puncte acasă, aşa că va fi un meci extrem de disputat. Cu o atitudine bună, determinare şi încredere, putem să-i învingem”, spune Alex Dulca, al doilea marcator al Luceafărului, cu 8 goluri înscrise.

„Un grup unit”

Alex consideră că atuurile Luceafărului sunt unitatea grupului şi dorinţa de afirmare a tinerilor din lot. „Suntem mulţi tineri şi ne dorim să ajungem mai sus, iar de fiecare dată încercăm să dăm totul pentru echipă”, susţine mijlocaşul de 21 de ani.

Cu Gheorghe Mulţescu la timonă, Petrolul este pe locul 4, cu 59 de puncte, la un punct de un loc promovabil direct.

„Luceferii” au urcat pe 11, cu 34 de puncte, la patru puncte distanţă de un loc retrogradabil.

Meciul Luceafărul Oradea – Petrolul Ploieşti este programat duminică, de la ora 14:00, la Sânmartin. Partida va fi televizată de DigiSport, TelekomSport şi Look TV.

Celelalte meciuri ale etapei a 30-a:

Sâmbătă

Pandurii Târgu Jiu – Academica Clinceni 0-2

Aerostar Bacău – Daco Getica Bucureşti 2-1

CS Baloteşti – Sportul Snagov 0-0

U Cluj – Farul Constanţa 2-1

Duminică

Metaloglobus – UTA Arad

Energeticianul – Ripensia Timişoara (ora 11:00)

Chindia Târgovişte – ACS Poli Timişoara (ora 12:00)

ASU Poli Timișoara – Dacia Unirea Brăila (ora 15:00)

Luni

FC Argeş – CS Mioveni (ora 18:00).