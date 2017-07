Nu e de glumit cu scăldatul oricum și oriunde!

Statistică și exercițiu practic, asta au făcut miercuri pompierii în speranța că vor reduce în această vară numărul bihorenilor care își pierd viața sau sunt salvați la limită de la înec. În patru ani, mai exact între 2012 – 2016, echipajele de pompieri militari bihoreni au fost chemate să ajute la 38 de misiuni de căutare și salvare de la înec, respectiv de degajare a trupurilor neînsuflețite ale unor adulți și copii din apele de pe teritoriul județului.

Cazuri

Numai în 2012, în interval de două luni (iulie – august), nouă persoane, dintre care doi minori (un băiat în vârstă de 6 ani și o fată de 14 ani), au decedat în apele Crișului Repede, Crișului Negru și Lacului Sântion. O minoră în vârstă de 16 ani a fost salvată din apele Crișului Repede, în Oradea, de pompierii militari.

În vara anului 2013, pompierii militari au degajat din apele Crișului Repede, Barajului Aștileu și ale Canalului Colector Avram Iancu, trupurile neînsuflețite ale unui număr de șase persoane și au salvat viețile a cinci copii aflați în pericol de a se îneca în Crișul Repede, pe raza străzii Cele Trei Crișuri din Oradea, respectiv în Crișul Negru, pe raza localității Lunca.

În perioada mai – septembrie 2014, opt persoane (cinci adulți și trei minori în vârstă de 13, 14 și 16 ani) au murit în apele Crișului Repede, Lacului Șauaieu, Lacului Gepiu, Barajului Tileagd și ale unei bălți din Biharia, respectiv patru persoane (doi adulți și doi copii) au fost salvate de pompieri.

În lunile mai, iunie și iulie 2015, trei persoane (o femeie, un bărbat și un băiat în vârstă de 15 ani) au fost găsite înecate în Crișul Repede, pe raza localității Aleșd, în Crișul Negru, pe raza localității Tinca, respectiv într-un canal de fugă, pe raza localităţii Josani.



În data de 3 august 2015, un subofiţer din cadrul Detaşamentului 1 de Pompieri Oradea, aflat în timpul liber, şi un alt salvator civil au intrat în apele Crişului Repede pentru a căuta şi salva o femeie care fusese văzută căzând în Crișul Repede, în municipiul Oradea. După găsirea acesteia, plutonierul Lipai Mihai a reuşit să o aducă la mal, în câteva minute de la producerea evenimentului, parcurgând cu aceasta înot o porţiune în care apa avea o adâncime de aproximativ doi metri. Victima, în vârstă de 42 de ani, aflată în stop cardio-respirator, a fost resuscitată de echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea şi transportată la Unitatea de Primire Urgenţe a Spitalului Judeţean.

În data de 6 august 2015, un copil în vârstă de 6 ani a fost scos în stare de inconştienţă din piscina unui hotel din Băile 1 Mai, apelantul precizând faptul că băiatul nu respiră. Persoane aflate la locul producerii evenimentului au procedat la efectuarea manevrelor de resuscitare, astfel că, la sosirea echipajului de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea, copilul respira, însă era în continuare inconştient. După efectuarea ventilaţiilor şi acordarea îngrijirilor medicale care se impuneau, echipajul SMURD a reuşit să-l aducă pe copil în stare de conştienţă, transportându-l ulterior la Unitatea de Primiri Urgenţe.

În perioada 15.06 – 14.08.2016, echipajele de pompieri militari au degajat, din apele Crișului Repede, Canalului de Fugă Aștileu, Barajului Tileagd și ale unui lac de pe raza localității Miersig, șase persoane decedate și au salvat de la înec trei persoane.

În intervalul 2012 – 2016, pe timpul perioadei estivale, 32 de persoane (dintre care 6 copii) și-au pierdut viața în râurile, lacurile, canalele de fugă și alte cursuri de apă din județul Bihor, iar alte 12 persoane (dintre care 9 copii) aflate în pericol de a se îneca au fost salvate de echipajele de pompieri militari.

Totodată, în anul 2017, în mai puțin de două săptămâni, trei persoane au decedat în apele din județ: în data de 24 iunie, un bărbat în vârstă de 55 de ani și fiica acestuia, în vârstă de 11 ani, s-au înecat în apa acumulată într-o groapă excavată pe raza localității Viișoara, iar în data de 6 iulie, pompierii militari bihoreni au acționat în Oradea pentru scoaterea corpului neînsuflețit al unui bărbat din apele Crișului Repede.

Antrenați pentru orice

ISU Bihor are patru scafandri specializați, care sunt evaluați anual „la sânge” la București și fac antrenamente speciale, an de an, la Constanța. Și în această perioadă aglomerată în zona Litoralului, cei patru scafandri bihoreni au fost detașați ca să le dea o mână de ajutor colegilor din țară. În plus, în fiecare dintre cele nouă subunități ale ISU Bihor sunt în fiecare zi câte 4 echipaje care pot interveni să ajute în caz de înec. Cum scafandrii nu sunt cei din prima linie care intervin la cazuri de înec, ISU și-a pregătit pompierii să intervină în orice situație. Șeful ISU spune că fiecare caz are particularitățile lui, motiv pentru care pompierii se antrenează să poată interveni indiferent de natura situației de urgență.

Șeful ISU Bihor, col. Sorin Caba, îi atenționează pe bihoreni că nici pernițele și nici colacul de salvare nu sunt sigure; ba mai mult, mai nou, pe aceste tipuri de produse se precizează – cu scris foarte mic însă – că nu oferă siguranță anti-înec. Vestele, în schimb, sunt cele care pot ajuta oamenii să fie salvați de la înec.

Ajutor la înec

De asemenea, este decizia fiecărui om de a interveni sau nu să-și ajute un seamăn care e în pericol de a se îneca. Dar pentru acest lucru e nevoie ca salvatorul să cunoască câteva proceduri de salvare de la înec. În primul rând, salvatorul trebuie să știe că victima, indiferent că e găsită în poziție de imersie sau submersie, trebuie într-un anumit fel prinsă pentru a nu se zbate, respectiv a nu pune în pericol și viața salvatorului, dar și pentru a reuși să o ducă la mal fără să-i blocheze mai mult căile aeriene superioare. Odată ajuns la mal, salvatorul verifică starea de conștiență a victimei, apoi trebuie verificate și – dacă sunt obstrucționate – eliberate căile respiratorii prin subluxație mandibulară. Apoi se verifică respirația și, dacă victima e conștientă, salvatorul o întoarce în poziție laterală de siguranță. Dacă victima se află în stop cardiorespirator, întâi i se efectuează obligatoriu cinci ventilații urmate de 30 de compresii toracice, apoi două ventilații, 30 de compresii, două ventilații, până victima își revine, până la epuizarea salvatorului sau până la sosirea echipajelor specializate.

Pompierii le atrag atenția celor care pleacă la mare că, de cele mai multe ori, persoanele care suferă un înec în mare sunt cele care știu să înoate. Acestea ignoră avertizările salvamarilor și se aventurează dincolo de linia trasată, tocmai în caz de valuri mari.