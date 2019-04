Nu mai trebuie ITP pentru Programul Rabla

Veşti bune pentru cei care mai au „rable” depozitate prin curte. Le vor putea valorifica în cadrul Programului „Rabla” din acest an. Fără să le facă Inspecţia Tehnică Periodică (ITP). Potrivit anunţului făcut de ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, săptămâna trecută la Antena 3, un ordin emis în urmă cu câteva zile prevede că inspecţia tehnică periodică solicitată în Programul „Rabla” va fi eliminată pentru „o maşină care stă în curtea unui cetăţean”. „Am hotărât, făcând o analiză clară, la rece, şi am emis ordinul de ministru prin care ITP-ul pentru o maşină care stă în curtea unui cetăţean să fie scos. Dacă eu am maşina în curte nu o să mă mai duc să plătesc o taxă în plus când pot să mă duc să o dau pentru a achiziţiona o maşină nouă”, a declarat Graţiela Gavrilescu, la Antena 3.

Ministrul Mediului consideră că această regulă ar fi blocat programul Rabla 2019. „Interesul nostru este să le scoatem de peste tot, din parcări, din curţile oamenilor, nu avem nevoie sa blocăm acest sistem care este derulat de foarte mult timp şi care funcţionează foarte bine şi în sensul în care facem şi eforturi financiare pentru ca în fiecare an să reuşim să dublăm numărul de prime de casare”, a adăugat Grațiela Gavrilescu.

Condiţii

Persoanele care se înscriu în Programul „Rabla” trebuie să aibă cetățenie română şi să nu aibă datorii la stat. Pentru a putea fi casat în cadrul programului, un autoturism trebuie să fie mai vechi de opt ani. Persoanele interesate de acest program, trebuie să se înscrie la un dealer autorizat, în contul căruia vor intra ulterior banii pentru achiziționarea noii mașini. Vechiul autoturism trebuie dus la REMAT și radiat. Abia după finalizarea acestui proces se pune problema acordării finanțării de către stat.

Bonificația pentru casarea mașinii vechi este, și în acest an, de 6.500 de lei. În plus, se pot acorda ecobonusuri de până la 2.700 de lei, în funcție de dotările autoturismului ce urmează să fie achiziționat, ajungându-se astfel la o finanțare maximă de 9.200 de lei.

S-a aprobat bugetul

Guvernul a aprobat, în ședința din, 29 martie 2019, bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului pentru Mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) pentru anul 2019.

Astfel, prin bugetul de venituri și cheltuieli, AFM va asigura resursele financiare pentru susținerea și realizarea „Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național” (Rabla Clasic), care va fi suplimentat cu 322 milioane lei, pentru aproximativ 35.000 persoane fizice, cât și pentru persoane juridice. De asemenea, a fost aprobat şi bugetul destinat „Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic” (Rabla Plus), suma alocată pentru finanțarea acestui program fiind de 93 milioane lei.