Jucătorii orădeni au ocazia să se revanşeze sâmbătă, după eşecul suferit la Timişoara, tot în deplasare, în compania echipei Dinamo Bucureşti. Antrenorul Cristian Achim a tras concluziile înfrângerii de pe Bega. „Noi am făcut un joc bun, mai ales în prima parte. Ulterior am fost în imposibilitatea să jucăm ceea ce am fi dorit. În plus, eu cred că am avut și ghinion la ultimele faze de joc, însă și acest aspect face parte din baschet. Aceste lucruri nu știrbesc cu nimic din victoria lui BC SCM Timișoara.

Acest eșec ne pune într-o situație delicată pentru ultimele etape din prima fază a sezonului regulat. Cu o victorie cred că aveam șanse foarte mari să ne asigurăm locul între primele șase și implicit calificarea în playoff. În aceste condiții nu vom avea liniște și nu putem să ne concentrăm exclusiv pe aventura continentală. Ne așteaptă un meci foarte greu la București, cu Dinamo. Suntem într-o situație în care nu mai avem voie să facem pași greșiți”, a declarat Achim, citat pe site-ul oficial al CSM Oradea.

Dinamo a învins Steaua!

Se anunţă un meci dificil, întrucât miercuri seara Dinamo a produs surpriza şi a reuşit s-o învingă pe Steaua cu scorul de 80-73!

Înaintea confruntării de mâine, extrem de importantă, campioana en-titre este pe locul 6, cu 27 de puncte (10 victorii / 7 înfrângeri), în timp ce Dinamo ocupă poziţia a noua, cu 22 de puncte (5 victorii / 12 înfrângeri).

Vedetele echipei Dinamo sunt Marko Sutalo, care are o medie a punctelor de 16.5 pe meci, Danilo Tasic – 7.2 recuperări pe meci şi Slobodan Dunjenski – 7.6 pase decisive pe meci.

Meciul Dinamo Bucureşti – CSM CSU Oradea este programat sâmbătă, de la ora 17:00, şi va fi televizat de Digi Sport.