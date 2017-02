Pe langa faptul ca e artista, Mihaela e si mama unei fetite cu handicap, care are nevoie de ea in permanenta. Din nefericire starea de sanatate a Mihaelei a adus-o in pragul unei operatii delicate, care costa enorm.

Astfel, a venit acum randul acestei femei sa fie ajutate, deci persoanele care simt ca pot oferi o mana de ajutor sunt rugate sa doneze in conturile BCR: In Ron este RO85RNCB0662070212200001 si in Euro este RO58RNCB0662070212200002.

Conturile sunt pe numele Suciu Mihaela.