O casă pentru Alex

În această săptămână angajaţii companiei Smartware din Oradea vor construi o locuinţă pentru Alex şi bunica lui, oferindu-le condiţii decente şi sănătoase de locuit, aşa cum fiecare copil şi vârstnic ar trebui să aibă.

În doar cinci zile informaticienii şi reprezentanţii Habitat vom ridica de la fundaţia gata pregătită o casă nouă pentru Alex şi bunica Floare.

Ajutor

Proiectul a început luni cu ridicarea pereţilor. În cele cinci zile, cei 20 de voluntari vor construi o casă decentă pentru Alex, băieţelul de 12 ani din Hidişel rămas fără mamă şi crescut de bunica Floare, de 70 de ani.

„Sunt foarte bucuros să văd atâţia oameni în curtea mea, care mă ajută să-mi schimb viaţa, aşa cum doar visam, şi mai ales să ştiu că în sfârşit voi avea şi eu camera mea, unde să-i pot invita pe colegii mei să ne facem temele şi să ne jucăm”, spune Alex.

Vineri va avea loc ceremonia de înmânare a cheii simbolice la „Casa Smartware”.

„Iată că am ajuns şi anul acesta, pentru al treilea an la rând, să ne implicăm în proiectele derulate de Habitat pentru Umanitate Beiuş, şi nu oricum, ci construind Casa Smartware pentru micul Alex şi bunica lui, din Hidişelu de Sus. E un efort considerabil, am mobilizat 100 dintre colegii de la companie, dar şi răsplata va fi pe măsură, când la finalul săptămânii vom vedea o casă ridicată de la zero”, a declarat Ioana Ciobanu, Specialistul PR al Companiei Smartware, coordonatoarea voluntarilor.