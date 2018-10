CSM Digi a înregistrat, asemenea echipei de baschet CSM CSU, evoluții modeste în Liga Campionilor. Ambele echipe au fost eliminate din competiție, dar spre deosebire de baschetbaliști, care are posibilitatea de a-și continua campania europeană în Europe Cup, poloiștii nu beneficiază de o astfel de șansă.

Antrenorul CSM Digi, Dorin Costrăș, afirmă că este dezamăgit de situația creată, dar nu caută scuze sau explicații pentru acest eșec. „Noi am fost foarte încrezători că vom putea merge mai departe. Din păcate, am dat peste echipe puternice, care s-au dovedit a fi mai bune decât noi, chiar dacă le-am studiat jocul și ne gândeam că le vom putea învinge. Este o situație incomodă, pentru că aventura europeană s-a terminat și nu ne rămâne altceva de făcut decât să ne axăm pe competițiile interne”, ne-a declarat tehnicianul orădean.

Absenți în pregătiri

Dorin Costrăș afirmă că procesul de pregătire a fost afectat de situația deosebită creată de imposibilitatea de a avea echipa completă la antrenamente în perioada premergătoare turneului. Fundașul sârb Petrovski s-a accidentat în urmă cu o lună și nu este complet refăcut nici la ora actuală. Internaționalii niponi Inaba și Adachi au sosit la echipă doar în urmă cu o săptămână, după ce au participat cu naționala țării lor la Jocurile Asiatice, respectiv la Cupa Mondială. La rândul său, brazilianul Grummy nu a primit viza pentru România decât cu câteva zile înainte de start. „Am avut parte de o conjunctură imprevizibilă, creată de aceste absențe din lot atunci axact atunci când trebuia să ne pregătim pentru turneu, dar nu doresc să caut scuze sau explicații pentru ratarea calificării. Din păcate, a fost o situație pe care nu am putut să o controlăm. Petrovski și-a fracturat degetul când ne era lumea mai dragă, iar Grummy și cei doi japonezi nu au ajuns la echipă decât în ultimele zile. Ce puteam să facem? Să nu-i lăsăm pe Inaba și Adachi să joace pentru naționala Japoniei? Cum puteam să-l aducem mai repede pe jucătorul brazilian, dacă formalitățile pentru viză au durat atât de mult?”, se întreabă antrenorul orădean.

Dorin Costrăș regretă faptul că echipa sa nu a obținut o victorie în primul meci, cel cu Enka Istanbul, fapt care a afectat moralul jucătorilor. „Mă gândesc că dacă am fi câștigat meciul cu turcii, poate că jucătorii ar fi abordat partida decisivă, cu Strasbourg, cu un alt moral. Chiar și așa, am ținut pasul cu ei până în ultimul sfert. Căderea nu a fost însă de ordin fizic, pentru că am continuat să atacăm și să ne creem ocazii de gol și în ultima parte a meciului. Din păcate, nu am reușit să marcăm, iar acest lucru ne-a costat”, a conchis antrenorul CSM Digi Oradea.