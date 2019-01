O „Garoafă roşie” în plină iarnă

În amintirea formaţiilor rock ce le-a dat Reşiţa începând cu mijlocul anilor ’80 şi până la sfârşitul anilor ’90, într-o perioadă în care nu exista posibilitatea de a face înregistrări profesionale, s-a format proiectul Reşiţa Rock. A fost înfiinţat în 2016 de către muzicienii Toni Dijmărescu, Adrian Niţulescu şi Flavius Suciu.

În urmă cu o săptămână, Călin Pop (Celelalte Cuvinte) a lansat alături de Reşiţa Rocks un nou single, „Garoafa roşie”. Această baladă a fost interpretată în original de grupul reşițean Transrock, înfiinţat în 1983 de Călin Pop (voce, chitară), Remus Spiridon (chitară), Adrian Cazacu (bass) şi Sorin Chirculescu (tobe). O altă piesă Transrock a fost lansată în vara anului trecut în formula Reşiţa Rock & Călin Pop. Este vorba despre „Povestea şoaptelor”, compusă de Călin Pop în anul 1983.



Pe lângă piesele Transrock, alte piese ale trupelor reşiţene din anii ’80-’90 sunt în vederea proiectului Reşiţa Rocks. Dintre trupele acelor ani se mai numără: Pentru Voi, Silex, Ramses, Krater, Attis, Necroticism, Argotic şi Screaming Heads.

În afară de Călin Pop, au mai participat la acest proiect: Dana Borteanu (Pro Musica, Ilie Stepan Project), Costin Adam (Phoenix, Nexus), Vlad Busca (L.O.S.T.), Octavian „Vita” Horvath (Implant Pentru Refuz, Blazzaj), Adrian „Molester” Dan (Loudrage), Vlad Toma (Desant, Szn Ze Şase Tri), Dan Albu (Phoenix, Nexus).

Proiectul se conturează exclusiv online, pentru că muzicienii locuiesc în România, Spania şi Germania. Înregistrările sunt realizate separat, fiind apoi mixate şi masterizate de Flavius Suciu în studioul DadiuStudio din localitatea spaniolă Alcossebre. Proiectul grafic aparţine artistului Radu Damian, cunoscut printre altele pentru colaborările sale cu trupele Bucium pe albumul „Mioriţa” sau Goodbye To Gravity pe albumul „Mantras Of War”.

Despre „Garoafa roşie”, scrisă pe versurile lui Mihai Beniuc, Călin Pop îşi aminteşte:

„Am compus-o la Reșița și am lăsat-o ca un fel de «moștenire spirituală» împreună cu o altă piesă – Povestea șoaptelor – trupei pe care am adunat-o, format-o și numit-o în 1982, la Reșița, Trans-Rock. Aceasta a fost o colaborare mai degrabă, formând și modelând trupa la începuturile ei, după care am lăsat-o să «zburde» singură, eu fiind component și formator al trupei Celelalte Cuvinte, cu care ne începeam cariera artistică în anii studenției din Timișoara. De ce și Reșița? Acolo era, la creştere de către străbunica lui, Marius Pop – cel mic de atunci – și tot acolo îmi petreceam o bună parte din weekend-uri. E o piesă care, alături și de destule alte compoziții, reprezintă latura mea sensibilă sufletească”.

Lansată de MediaPro Music Digital Distribution, „Garoafa roşie” este disponibilă pe platformele de streaming şi download.